Nuevas ayudas al taxi en Córdoba: la ciudad tendrá 440 coches adaptados o sostenibles de un total de 509 vehículos

Del total de 509 taxis que funcionan en Córdoba capital, alrededor de 440 estarán adaptados a personas con movilidad reducida o serán sostenibles desde un punto de vista medioambiental. La cifra crecerá gracias a las nuevas ayudas que durante este año pretende aportar al sector el Ayuntamiento de Córdoba. El delegado de Movilidad del Consistorio, Bernardo Jordano, y el presidente de Autacor, José María Jiménez, han explicado este lunes las claves de dichas ayudas y cómo buscan una flota más adaptada y más sostenible.

Taxis para personas con movilidad reducida: hasta 20.000 euros en ayudas

En cuanto a las ayudas para disponer taxis adaptados a personas con movilidad reducida, serán hasta de 20.000 euros en el caso de que se vaya a adquirir un nuevo vehículo y de 10.000 si lo que se pretende es modificar el coche para que pueda cumplir la normativa en este sentido.

Bernardo Jordano y José María Jiménez en la sala de prensa del Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Lo que calcula el Ayuntamiento es que para este 2026, con las ayudas que se activan -con carácter retroactivo hasta el pasado 1 de enero- se puedan incorporar a la flota otros siete vehículos adaptados o Eurotaxis, como son generalmente conocidos. De esos siete, ha indicado Jordano, cuatro serían nuevos y tres renovados. Así, en la ciudad se podría llegar a los 28 Eurotaxis, cumpliéndose e incluso superándose el 5% mínimo del total de la flota que marca la normativa.

Los conductores de Eurotaxis tendrán mejores condiciones de trabajo

Dentro de las normas que regulan el trabajo de los taxistas (que son trabajadores autónomos), los que llevan Eurotaxis tienen condiciones algo más laxas para potenciar la presencia de estos vehículos, a cualquier hora, en las calles. Por ejemplo, los taxis adaptados tienen liberados los descansos, cuando los conductores de vehículos normales tienen que descansar ciertos días de forma obligatoria. Esto quiere decir que un Eurotaxi puede estar circulando las 24 horas los siete días de la semana, y para ello se permite que un mismo coche pueda ser conducido hasta por dos personas distintas a quien tiene la licencia (y el Imdeec incluso aporta ayudas para la contratación de esos conductores).

Imagen de archivo de un Eurotaxi. / PATRICIA CACHINERO

Como compromiso que se ha marcado el Ayuntamiento también destaca resolver un problema que se da en toda España en los Eurotaxis, que es la llamada carrera en vacío. Cuando se pide un taxi normal, acude el vehículo más cercano. En el caso de los adaptados, al no haber tanta oferta, puede que para acudir al lugar de recogida, el conductor tenga que hacer varios kilómetros que no se cobran, que es la carrera en vacío. Autacor, por su parte, creará un número específico que pedir este tipo de taxis.

Y frente a las ayudas y los beneficios, a los propietarios de Eurotaxis también se le ponen una serie de condiciones. La principal, mantener la licencia durante al menos ocho años con la posibilidad de en cuatro años renovar el vehículo.

Taxis en el aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Los taxis menos contaminantes de Córdoba

En cuanto a los vehículos eléctricos e híbridos, de los 100% eléctricos hay ahora 36 y se podría llegar, con las ayudas municipales, a 42 o 43; e híbridos hay 364 y se superarán los 370. En este sentido, y como ha adelantado el presidente de Autacor, la asociación se ha comprometido a establecer una electrolinera en el centro del taxi, con dos puntos de recarga para los socios (igual que cuentan con surtidores de gasolina propios).