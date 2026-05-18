17M
Mariví Serrano, número uno de Adelante Andalucía en Córdoba para las elecciones andaluzas: "No hemos conseguido echar a las derechas"
La formación andalucista obtiene un parlamentario y espera entrar en ayuntamientos
Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones
Adelante Andalucía ha logrado un escaño por la provincia de Córdoba en las elecciones autonómicas celebradas este domingo. Su cabeza de lista, Mariví Serrano, ha valorado los buenos resultados obtenidos por la formación andalucista al poco de conocerse los resultados definitivos.
Serrano ha comenzado agradeciendo la confianza depositada en la formación andalucista por más de 400.000 votantes en toda la comunidad autónoma. "Han tenido la valentía de confiar en nosotros y se lo devolveremos en trabajo e ilusión", ha dicho en la noche de este domingo tras saber que Adelante Andalucía tendrá un escaño en el Parlamento por la provincia de Córdoba que ocupará la propia Serrano.
No obstante, ha reconocido que "no hemos echado a las derechas, tenemos un largo camino por delante. Pero Adelante Andalucía ha puesto el germen de una izquierda valiente y vamos a conseguir echar a las derechas en un futuro". Mariví Serrano se apoyó en que "nuestras asambleas trabajan cada vez más duro, estamos más ilusionados y estamos en más espacios".
De hecho, para el futuro en las próximas elecciones, la candidata de Adelante Andalucía confía en que su partido esté presente en "muchos ayuntamientos" y también en el Congreso de los Diputados, dado que el año que viene habrá comicios tanto municipales como nacionales.
Consulta en Diario CÓRDOBA los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Córdoba
- Elecciones autonómicas de Andalucía 2026 en directo
- Resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía
- Resultados de las elecciones autonómicas en Córdoba capital
- Resultados de las elecciones autonómicas en Baena
- Resultados de las elecciones autonómicas en Cabra
- Resultados de las elecciones autonómicas en Lucena
- Resultados de las elecciones autonómicas en Montilla
- Resultados de las elecciones autonómicas en Palma del Río
- Resultados de las elecciones autonómicas en Pozoblanco
- Resultados de las elecciones autonómicas en Priego de Córdoba
- Resultados de las elecciones autonómicas en Puente Genil
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
- Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
- Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
- Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
- Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
- Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
- Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
- Nueve heridos en una colisión múltiple entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba capital