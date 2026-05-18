Mariví Serrano, número uno de Adelante Andalucía en Córdoba para las elecciones andaluzas: "No hemos conseguido echar a las derechas"

Adelante Andalucía ha logrado un escaño por la provincia de Córdoba en las elecciones autonómicas celebradas este domingo. Su cabeza de lista, Mariví Serrano, ha valorado los buenos resultados obtenidos por la formación andalucista al poco de conocerse los resultados definitivos.

Serrano ha comenzado agradeciendo la confianza depositada en la formación andalucista por más de 400.000 votantes en toda la comunidad autónoma. "Han tenido la valentía de confiar en nosotros y se lo devolveremos en trabajo e ilusión", ha dicho en la noche de este domingo tras saber que Adelante Andalucía tendrá un escaño en el Parlamento por la provincia de Córdoba que ocupará la propia Serrano.

Adelante Andalucía celebra sus buenos resultados en Córdoba / Lola Ruiz

No obstante, ha reconocido que "no hemos echado a las derechas, tenemos un largo camino por delante. Pero Adelante Andalucía ha puesto el germen de una izquierda valiente y vamos a conseguir echar a las derechas en un futuro". Mariví Serrano se apoyó en que "nuestras asambleas trabajan cada vez más duro, estamos más ilusionados y estamos en más espacios".

De hecho, para el futuro en las próximas elecciones, la candidata de Adelante Andalucía confía en que su partido esté presente en "muchos ayuntamientos" y también en el Congreso de los Diputados, dado que el año que viene habrá comicios tanto municipales como nacionales.