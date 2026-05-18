Lenguaje inclusivo, menstruación incapacitante o más formación sobre acoso: el Ayuntamiento de Córdoba aprueba su primer Plan de Igualdad

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el primer Plan del Igualdad del Consistorio, que tendrá una vigencia de cuatro años, hasta 2030. El Ayuntamiento cumple así un imperativo legal para toda empresa, pública o privada, con más de 50 trabajadores. Cabe recordar que hace escasas semanas la Inspección de Trabajo sancionó al Ayuntamiento por, precisamente, no contar con este documento.

Según ha explicado la delegada de Recursos Humanos del Consistorio, Cintia Bustos, se trata de un plan "que no nace única y exclusivamente por una obligación normativa, sino que nace desde la convicción de que, precisamente, somos las administraciones públicas las que debemos de dar ejemplo". "Nos pasamos durante todo el año haciendo campañas de igualdad hacia fuera, impulsamos políticas para la ciudadanía, promovemos campañas, desarrollamos programas, pero tenemos también la obligación de mirar de puertas hacia adentro y, precisamente con ese objetivo y con esa responsabilidad, nace el primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba", ha valorado Bustos.

La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos. / CÓRDOBA

Diagnóstico: la plantilla municipal sigue estando masculinizada

El plan incluye un diagnóstico que evidencia que la plantilla municipal está masculinizada. Con datos hasta 2024, que son los que se han analizado para elaborar durante 2025 y parte de 2026 el plan, la plantilla municipal estaba formada por 1.710 personas, de las que 671 eran mujeres, el 39%, y 1.039 hombres, el 61%. De ese total, 1.485 eran personal funcionario, 185 personal laboral y 40 personal estatutario. Además, las áreas especialmente masculinizadas son Policía Local y bomberos, dos servicios con mucho peso en la plantilla municipal.

El diagnóstico identifica algunos puntos fuertes. El primero es la baja temporalidad de la plantilla. También destaca que en la última década se ha producido una renovación municipal con mayor incorporación de mujeres: el documento señala que un 55% de la plantilla femenina se ha incorporado en los últimos diez años. Además, aprecia una presencia elevada de mujeres en los grupos A1 y A2 del funcionariado y en el grupo B del personal laboral.

Agentes de la Policía Local. / Manuel Murillo

Las siete áreas de trabajo del Plan de Igualdad

El plan fija siete grandes objetivos: promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los puestos, niveles y áreas; corregir desigualdades en la gestión de personal; incorporar la perspectiva de género en los procesos de recursos humanos; aumentar la formación y sensibilización en igualdad; fomentar el uso corresponsable de los derechos de conciliación; prevenir y actuar contra el acoso sexual, por razón de sexo y moral y promover lenguaje e imágenes incluyentes en las comunicaciones municipales.

En total, estos siete ejes recogen 39 medidas que el Ayuntamiento debe ir aplicando para conseguir una igualdad efectiva, que es el objetivo base del plan. Por ejemplo, se aboga por usar lenguaje inclusivo, reducir el peso de las entrevistas frente a pruebas objetivas como conocimientos o psicotécnicos o controlar que las subcontratas no hagan preguntas sobre vida personal o familiar.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Más mujeres y en mejores condiciones laborales

El Ayuntamiento también se marca como objetivo incrementar en un 10% el número de mujeres en puestos, categorías y departamentos donde estén infrarrepresentadas y en materia de conciliación se establecerán topes horarios obligatorios para impedir que la jornada o las reuniones se alarguen más allá del horario establecido.

Se permitirá, entre otras cosas, acreditar la menstruación incapacitante mediante informe ginecológico, sin tener que acudir cada mes a los servicios de salud. Además, se dará formación anual sobre el protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.