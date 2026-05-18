Huelga médica en Córdoba: un total de 172 profesionales del hospital Reina Sofía se suman a la protesta

El Sindicato Médico de Córdoba ha informado de las primeras cifras de seguimiento de la huelga médica convocada entre los días 18 y 22 de mayo. En el turno de mañana de este primer día, un total de 172 médicos del hospital Reina Sofía han secundado la convocatoria, reflejando "el profundo malestar existente entre los profesionales sanitarios ante una situación laboral cada vez más insostenible". Desde la Junta de Andalucía aseguran que el seguimiento en la provincia cordobesa es del 11,29%.

Esta movilización forma parte de una protesta nacional que reclama un estatuto propio para la profesión médica capaz de reconocer las particularidades y responsabilidades del trabajo médico, así como de garantizar unas condiciones laborales dignas y una sanidad pública de calidad para toda la ciudadanía.

Por ámbitos sanitarios, y según el Sindicato Médico, el Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir ha registrado 33 profesionales en huelga, con un seguimiento del 7,86%, mientras que en el Área de Gestión Sanitaria Norte han secundado la huelga seis profesionales, lo que supone un 4,41%. Además, añade esta misma fuente, en el Área de Gestión Sanitaria Sur se han contabilizado 37 profesionales en huelga, con un seguimiento del 10,39%.

El Sindicato Médico asegura que en el ámbito hospitalario, el hospital Reina Sofía ha registrado 172 profesionales en huelga, con un seguimiento del 13,44%. Además, señala que el Centro de Transfusión Tejidos y Células no ha registrado profesionales en huelga. En total, sobre una plantilla afectada de 2.197 profesionales, se han contabilizado 248 en huelga, de los que 100 son hombres y 148 mujeres, según explica el Sindicato Médico.

Participación en la huelga en cada provincia

En el conjunto de Andalucía, según los datos de Sanidad, la participación en la jornada de huelga durante el turno de mañana se ha situado en el 18,46%. Por provincias, destaca Almería, con un 22,98%; Sevilla con 21,89%; Huelva (20,93%); Málaga (19,99%); Cádiz (17,74%) Granada (17,15%); Jaén (11,68%) y Córdoba con ese 11,29%.

Desde el Sindicato Médico de Córdoba se recuerda igualmente que el próximo miércoles 20 de mayo tendrá lugar en Córdoba una manifestación autonómica, que partirá a las 11.30 horas desde la Torre de la Calahorra y recorrerá el Puente Romano hasta llegar a la Delegación del Gobierno.