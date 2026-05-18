Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica de las elecciones andaluzasCrónica del 17M en CórdobaParlamentarios electos en CórdobaVotos calle por calleGanadores municipio a municipioDirecto Elecciones Andalucía 17MDisputa de escañosToros en CórdobaBase LogísticaNueva comisaríaCasetas popularesCasetas tradicionalesPatiosHotel con historiaCarcabueyResultados elecciones 17MResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas AndalucíaElecciones Andalucía
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 18 de mayo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

‘Los pasos del pecado’

‘Los pasos del pecado’ / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Muestra

‘Los pasos del pecado’

Exposición de Mercedes Daza donde propone una profunda reflexión visual que habita la intersección entre lo jurídico y lo emocional. Su obra trasciende lo ilustrativo para convertirse en un relato provocador que disecciona la realidad, reconstruyéndola a través del color y la tensión de lo invisible. Bajo una perspectiva contemporánea, la artista invita al espectador a desprenderse de la inocencia y adentrarse en una narrativa donde el concepto clásico de culpa se transforma en una experiencia sensorial y conceptual única. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro UCO Cultura.

Plaza de la Corredera, 40.

De 10.00 a 18.00 horas.

Conferencia

‘La sociedad de la información y la convivencia’

Conferencia a cargo de Nicolás Puerta, con debate sobre inteligencia artificial y convivencia, por Robert Lanquar.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Ándalus.

Cuesta del Bailío, 3.

19.00 a 20.50 horas.

Real Academia

‘Variables geopolíticas para un mundo complejo’

Sesión pública Variables geopolíticas para un mundo complejo, con José María Ortega Olmedo, coronel subdelegado de Defensa en Córdoba. Presenta: María Isabel García Cano, académica correspondiente.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora.

Diego de León, 2.

19.30 horas.

Exposición

‘Del Álif a la Zain. Arte caligráfico en movimiento’

Exposición colectiva comisariada por Toufik Douib que explora la caligrafía árabe de vanguardia.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
  2. Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
  3. Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
  4. Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
  5. Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
  6. Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
  7. Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
  8. Nueve heridos en una colisión múltiple entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba capital

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 18 de mayo de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 18 de mayo de 2026

Córdoba afronta la recta final para el inicio de la Feria con buenas previsiones y estreno de toldos

Córdoba afronta la recta final para el inicio de la Feria con buenas previsiones y estreno de toldos

Luis Gonzalo Gallardo, secretario del Círculo Cultural Juan 23: "Tener caseta en la Feria de Córdoba nos da visibilidad y una oferta cultural propia"

Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M

Qué han votado tus vecinos en Córdoba en las elecciones autonómicas de Andalucía del 17M

Rosa Rodríguez (Por Andalucía): "Hemos contribuido a la pérdida de la mayoría absoluta del PP" en las Elecciones Andaluzas de 2026

Rafi Crespín, secretaria general de los socialistas cordobeses: "El PSOE se ha caído y se ha levantado muchas veces"

Rafi Crespín, secretaria general de los socialistas cordobeses: "El PSOE se ha caído y se ha levantado muchas veces"

Mariví Serrano, tras el resultado de Adelante Andalucía en Córdoba: "No hemos conseguido echar a las derechas"

El PP gana las elecciones andaluzas del 17M en Córdoba pero pierde el séptimo diputado y entra Adelante Andalucía

El PP gana las elecciones andaluzas del 17M en Córdoba pero pierde el séptimo diputado y entra Adelante Andalucía
Tracking Pixel Contents