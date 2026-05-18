Galardón
La Fundación Tierra de hombres, distinguida en la 2ª Gala UCOSolidaria de la Universidad de Córdoba por su compromiso con el desarrollo social
Eloísa Cano, delegada de esta entidad en la ciudad, fue la encargada de recoger este reconocimiento institucional
En el marco de las actividades conmemorativas del año internacional de las personas voluntarias para el desarrollo sostenible, proclamado por Naciones Unidas, la Universidad de Córdoba (UCO) celebró la 2ª Gala UCOSolidaria, en la que distinguió a la Fundación Tierra de hombres "por su compromiso con el desarrollo social", informa esta entidad en una nota de prensa.
A través de su área de Cooperación al Desarrollo, la institución académica rindió homenaje a las asociaciones y entidades sociales que más intensamente han colaborado durante los últimos cuatro años en la construcción de una ciudadanía global, crítica y solidaria.
Esfuerzo de cooperantes y voluntarios
La Fundación Tierra de hombres fue una de las organizaciones galardonadas en este encuentro por su labor ininterrumpida en la provincia. Eloísa Cano, delegada de Tierra de hombres en Córdoba, fue la encargada de recoger un reconocimiento muy especial que "pone en valor el esfuerzo del equipo, los cooperantes y los voluntarios que hacen posible los programas de ayuda directa a la infancia más vulnerable".
Durante el acto, también compartieron distinción otras entidades del tejido asociativo local y provincial como Cruz Roja, Manos Unidas (representada por Marian Redondo), la ONGD SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo), la Asociación Mercado Social de Córdoba La Tejedora, la Organización IDEAS y la Plataforma del Voluntariado de Córdoba.
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