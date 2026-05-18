Tribunales
Una falsa promesa de ganar dinero con ‘likes’ en TikTok acaba en juicio en Córdoba
La acusada, supuestamente, solicitó a la víctima 502,50 euros haciéndole creer que percibiría el doble de lo entregado
Una acusada irá en próximas fechas a juicio en Córdoba por, supuestamente, estafar 508 euros a una víctima con la falsa promesa de ganar dinero a cambio de otorgar likes (me gusta) a vídeos de la plataforma TikTok. La Fiscalía provincial ha solicitado que se le imponga un año de cárcel y también que indemnice a la perjudicada.
En su escrito de conclusiones provisionales, afirma que la encartada contactó con la víctima en junio de 2024 y le ofreció un trabajo que consistiría en interactuar con contenido de la citada plataforma, "a cambio de recibir diariamente una cantidad de dinero en su cuenta bancaria, la cual proporcionó", señala.
Además, haciéndole creer que de esta forma ganaría más dinero, le solicitó que le hiciera una transferencia de 502,50 euros por la que recibiría, según le indicó, el doble de ese importe. Días más tarde, la víctima realizó dos transferencias por una cuantía de 155 y de 353 euros a la cuenta bancaria de la procesada.
Se comprometió a ser 'mula' financiera
La acusación pública explica que, días antes de localizar a la perjudicada, la acusada había contactado con personas no identificadas que le prometieron un trabajo consistente en aceptar transferencias de dinero, que después debía transmitir a esas mismas personas. Por esto, la encartada percibiría 50 euros diarios.
Estos hechos han sido calificados por el Ministerio Público como un delito de estafa, por el que reclama que se imponga a la acusada un año de prisión, el abono de las costas del procedimiento judicial y también una indemnización de 408 euros, "por el valor del dinero defraudado y no recuperado", para la víctima.
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