El diseño de Palomo Spain con el que Paz Vega brilla en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes

La combinación de cine, moda y talento andaluz dejó este domingo una imagen con acento cordobés en Cannes, la de Paz Vega vestida por Palomo Spain, un nuevo impulso para la visibilidad internacional de la creación hecha desde Córdoba.

La actriz sevillana asistió al estreno de la película ‘Paper Tiger’ con un vestido del diseñador cordobés. El vestido es una pieza larga en blanco marfil, fluida y vaporosa, con transparencias y caída etérea. Destaca por su cuello alto fruncido, la gran lazada negra frontal y unas mangas amplias que combinan romanticismo, teatralidad y sobriedad.

En su cuenta de Instagram, el diseñador ha explicado que Paz Vega escogió para la ocasión el look 15 de la colección resort 2026.

El vestido elegido por Paz Vega refuerza la proyección internacional de Palomo Spain, una de las firmas españolas más reconocidas en la moda actual. El diseñador de Posadas suma así una nueva aparición destacada en uno de los escaparates culturales más importantes del mundo: el Festival de Cannes.

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