El Ayuntamiento de Córdoba elimina el requisito de la altura mínima para acceder a la Policía Local

Las próximas convocatorias de empleo público que el Ayuntamiento de Córdoba saque para acceder a su Policía Local no incluirán el requisito de medir un mínimo exigible para poder presentarse a las oposiciones. El Ayuntamiento sigue así una doctrina que ya se aplica en el Cuerpo Nacional de Policía -no para todos los estamentos-, la Policía Autonómica andaluza o en la Guardia Civil.

Como ha explicado este lunes la delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento cordobés, Cintia Bustos, "somos de las pocas administraciones que todavía seguía manteniendo ese criterio en alguna de sus oposiciones" y ahora ya queda eliminado. La junta de gobierno local ha aprobado, precisamente, el Plan de Igualdad que se le exige al Consistorio, donde uno de sus ejes tiene que ver, ha dicho Bustos, con garantizar el acceso al empleo público "de manera objetiva e igualitaria".

La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos. / CÓRDOBA

Las oposiciones abiertas a Policía Local de Córdoba sí piden el requisito

Hay que tener en cuenta que ahora mismo el Ayuntamiento de Córdoba tiene abierto un proceso selectivo para cubrir 47 plazas dentro de la Policía Local. La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el mes pasado, pero sus bases se recogieron hace ya casi un año en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) -es lo habitual, primero sale en el BOP, pero oficialmente se abre la convocatoria cuando sale en el estatal-.

Dado que la convocatoria del BOE remite a las bases del BOP, esta convocatoria sí marca un mínimo de talla exigida tanto para hombres como para mujeres. En concreto, en el anexo dos de esas bases, en el apartado de "cuadro de exclusiones médicas" se deja claro que la estatura mínima para hombres será de 1,65 metros y de 1,60 metros en el caso de las mujeres.

Dos agentes de la Policía Local este pasado domingo en un colegio electoral de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Lo que dice la justicia sobre pedir una altura mínima para acceder a una convocatoria de empleo público

Existe jurisprudencia que sostiene que una altura mínima como requisito excluyente puede ser no ajustada a derecho, sobre todo si produce discriminación indirecta por sexo o si la administración no justifica por qué esa talla es necesaria para las funciones reales del puesto.

En este caso, la sentencia más importante en España es la que emitió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en julio de 2022. Básicamente, el Supremo anuló el requisito de 1,60 metros para mujeres exigido para ingresar en la Escala Básica de la Policía Nacional, al considerarlo discriminatorio.

Agentes de la Policía Nacional en el casco histórico de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Todo vino a raíz de la denuncia de una aspirante excluida en 2017 porque medía 1,56 metros. El Alto Tribunal entendió que la exigencia era proporcionalmente más dura para las mujeres: dejaba fuera aproximadamente al 25% de las mujeres, frente al 3% de los hombres.

La Guardia Civil, desde 2023, tampoco tiene este requisito. En este caso, el Instituto Armado antes pedía medir al menos 1,60 metros a los hombres y 1,55 a las mujeres. También regulaba por arriba, pues no se podían superar los 2,03 metros para acceder a este cuerpo.

Agentes de la Guardia Civil durante un dispositivo desplegado en Córdoba. / CÓRDOBA

Andalucía también regula en el mismo sentido

A principios de este año, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el decreto de ingreso, de promoción interna, de movilidad, de formación y convocatoria unificada de las policías locales de Andalucía, que ya recogía la eliminación del requisito de estatura mínima para ingresar en el cuerpo.