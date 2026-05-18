¿Qué ha votado Córdoba este 17M? Las elecciones de Andalucía 2026 en cinco gráficos

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo han otorgado la victoria al PP-A en Córdoba, que revalida el resultado de 2022 como el partido más votado, pero pierde un diputado, quedándose con seis parlamentarios, a favor de Adelante Andalucía, que obtiene por primera vez representación en la provincia. Unos resultados que confirman lo vaticinado por los sondeos y encuestas previos a la cita con las urnas.

Con una participación del 68,84% (ocho más que en 2022), y 431.744 votos emitidos, la provincia de Córdoba ha registrado la mayor participación en los comicios del 17M, donde la media andaluza se ha situado en el 64%. El PP-A ha obtenido 6 diputados, con 184.366 papeletas (43,27%), en PSOE-A repite con tres diputados y 94.667 votos (22,2%), Vox es tercera fuerza con un diputado y 53.816 votos (12,63%), Por Andalucía obtiene 37.376 votos (8,77%) y un diputado, y Adelante Andalucía con un diputado fruto de 35.587 sufragios (8,35%).

Votación en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

El día después de los comicios toca mirar la letra pequeña de los resultados obtenidos en la provincia, que se resumen en los gráficos a continuación.

Resultados de las elecciones en Andalucía

En las elecciones del 17M, el PP-A ha sido la fuerza más votada en Andalucía y obtuvo 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. El PSOE-A logró 28 diputados –perdiendo dos respecto a 2022-, Vox obtuvo 15 (uno más), Adelante Andalucía alcanzó 8 (seis más) y Por Andalucía mantiene los 5 diputados de 2022.

Resultados de las elecciones del 17M en la provincia de Córdoba

Los resultados de las elecciones del 17M en Córdoba: municipio a municipio

Los resultados de las elecciones del 17M en Córdoba: esto ha votado tu vecino

¿Quieres saber qué han votado tus vecinos en estas elecciones autonómicas? Introduce el nombre de la calle o localidad que desees en el buscador y el mapa con el escrutinio por distrito te mostrará el número de votos y el porcentaje de cada partido. Podrás consultar los resultados de los barrios de los 77 municipios de la provincia de Córdoba.

Los parlamentarios en la Cámara autonómica por Córdoba

Estos son los 12 parlamentarios de la provincia de Córdoba que han conseguido su acta en el Parlamento autonómico en las elecciones del 17M.