ELECCIONES ANDALUZAS
¿Qué han votado tus vecinos en Córdoba capital en las elecciones autonómicas de Andalucía?
El PP gana las elecciones andaluzas del 17M en Córdoba pero pierde el séptimo diputado y entra Adelante Andalucía
Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones
Los resultados de las elecciones andaluzas en Córdoba han otorgado, de nuevo la victoria al PP-A, que logra seis diputados con el 43,27 por ciento de los votos, pero pierde un parlamentario respecto a 2022. Los socialistas mantienen los tres diputados, Vox y Por Andalucía revalidan sus diputados, con un representante cada uno, y entra Adelante Andalucía con un parlamentario.
¿Quieres saber qué han votado tus vecinos en Córdoba capital en estas elecciones autonómicas? Introduce el nombre de la calle en el buscador y el mapa con el escrutinio por distrito te mostrará el número de votos y el porcentaje de cada partido.
Los diputados en el Parlamento de Andalucía por Córdoba
Con una participación del 68,74 por ciento, así quedan los resultados de las elecciones andaluzas en la provincia de Córdoba:
- PP-A: 6
- PSOE-A: 3
- Vox: 1
- Por Andalucía: 1
- Adelante Andalucía: 1
Los resultados del 17M en Córdoba capital
En Córdoba capital, los populares revalidan la victoria en las autonómicas del 19 de junio de 2022. Así quedan los resultados de las elecciones andaluzas en Córdoba capital:
- PP-A: 45,56% de los votos.
- PSOE-A: 17,65%
- Vox: 14,08%
- Adelante Andalucía: 9,56%
- Por Andalucía: 8,24%
Estos son los resultados de las elecciones en Andalucía
Consulta en Diario CÓRDOBA los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Córdoba
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