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Elecciones en Andalucía

¿Córdoba, de derechas o izquierdas? Así se consolidan los bloques tras las elecciones andaluzas del 17M

El bloque de la derecha suma el 55,90% de los apoyos en la provincia, frente al 39,34% de las izquierdas, que han reducido la diferencia de votos

Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, los resultados del 17M y todas las reacciones tras la noche electoral

La interventora habla con Badanelli, mientras Bellido escucha al secretario del Pleno, el jueves.

La interventora habla con Badanelli, mientras Bellido escucha al secretario del Pleno, el jueves. / A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El resultado de las elecciones celebradas este domingo en Andalucía, deja un claro vencedor, el Partido Popular, pero a pesar de su subida en votos absolutos no consigue atar la mayoría absoluta quedando la llave del Gobierno andaluz en manos de Vox. En la provincia de Córdoba, esa circunstancia queda explícitamente marcada por la irrupción de una quinta fuerza política, Adelante Andalucía, que consiguió arrebatarle el séptimo diputado a los populares.

Más allá de los resultados obtenidos por las distintas fuerzas políticas, la victoria del PP también queda enmarcada en la solidez del bloque de las derechas, que sumó anoche 238.152 votos en Córdoba. Frente a este bloque, los partidos de izquierdas, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, alcanzaron las 167.630 papeletas. Porcentualmente, el bloque de la derecha suma el 55,90% de los apoyos en la provincia, frente a los 39,34% de las izquierdas, siendo la diferencia de votos entre un bloque y otro de 70.522 en Córdoba. En escaños, PP y Vox consiguen 7, mientras que la izquierda logra seis de los 12 que se disputaban.

Comparativa de resultados con 2022

Hace cuatro años, entre las fuerzas de la derecha había que sumar a Ciudadanos, que aunque bajó considerablemente frente a los comicios de 2018, supo mantener un rescoldo de votos en Andalucía y Córdoba en 2022. De este modo, la suma de papeletas de PP, Vox y Ciudadanos en 2022 en Córdoba alcanzó los 233.111 votos, frente a los 142.707 votos que consiguieron hace cuatro años a su izquierda, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Porcentualmente sumaron el 60,30% y el 36,91% respectivamente. Entonces, la diferencia fue de 90.404 votos. En escaños, PP y Vox sumaron 8 diputados (uno más que ahora), y la izquierda, cuatro (uno menos que ahora).

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Los resultados de Córdoba en las andaluzas del 17M / CÓRDOBA

Comparativa de 2026 y 2022

En Córdoba, el bloque de la derecha gana 5.041 votos absolutos respecto a 2022, pero pierde 4,39 puntos porcentuales, al no sumarse Ciudadanos y al crecer la participación. La izquierda, en cambio, sube 24.923 votos y 2,44 puntos porcentuales. Es decir, la ventaja de la derecha se ha estrechado en 19.882 votos y en torno a 6,83 puntos, pero la recuperación de la izquierda da para quitarle un escaño al PP, pero es insuficiente para disputar la provincia.

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