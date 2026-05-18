Vuelve a Córdoba la patata de Feria más exclusiva: por tiempo limitado y con lista de reserva

La Taberna La Montillana en Córdoba lo ha vuelto a hacer. Fiel a su cita con la Feria de Nuestra Señora de la Salud presentan una versión gourmet de uno de los manjares populares más consumidos en el recinto ferial: la tradicional patata de Feria.

La gastronomía local reina en las casetas de El Arenal del 22 al 30 de mayo. . Flamenquín, salmorejo, pinchitos, pimientos fritos… Todos tienen un algo en común: son algunos de los platos clásicos de la Feria de Córdoba.

Pero hay otro manjar, el típico ‘matahambres’ de este tipo de fiestas, que triunfa entre los cordobeses en el evento que pone el cierre al Mayo Festivo: la patata asada de Feria, que puede encontrarse en los foodtrucks que acompañan en los accesos al recinto ferial y otros tantos dispuestos en el mapa de El Arenal.

Se trata de una patata asada de dimensiones XL aderezada con salsas al gusto y acompañadas de toppings como atún, zanahoria, carne kebab, aceitunas, jamón de york, palitos de cangrejo, queso y un largo etcétera. Uno de los bocados más socorridos y populares de esta fiesta y que se pueden adquirir en algunos de los puestos situados a la entrada (o salida) del recinto ferial y otros puntos de El Arenal.

Público en la Feria de Córdoba / MANUEL MURILLO

La patata más viral de la Feria de Córdoba

Eso sí, la patata más viral y más exclusiva de la Feria de Córdoba no está en el recinto ferial. Este año, y por cuarta edición consecutiva, la patata de Feria más buscada se localiza en la Taberna La Montillana, en la calle San Álvaro.

Parte de su exclusividad reside no solo en su receta, elaborada con mimo cada año por el chef Antonio Jiménez, sino por el hecho de que solo está disponible por tiempo limitado, del 22 de mayo al 30 de junio, coincidiendo con los días de la Feria de Córdoba, y que son en unidades limitadas –en años anteriores solo se elaboraron 20 diarias- por lo que el restaurante ofrece la posibilidad de reservar la patata con antelación, tanto para consumir en el local como para llevar.

La patata de Feria de 2026 es una ‘carbonara cordobesa’

Según explica el chef Antonio Jiménez, en la receta de este año “hemos querido recuperar una antigua receta que hacíamos en nuestra taberna que es la carbonara cordobesa".

Los ingredientes son patata asada, col casera encurtida, carrillada ibérica confitada y carbonera casera con panceta ibérica del Valle de los Pedroches, queso curado de Córdoba y yema de huevo.