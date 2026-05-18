¿Feria de Córdoba a 40 grados? La Aemet avisa del primer ‘arreón’ veraniego con temperaturas disparadas

Adiós al espejismo de temperaturas suaves y fresquito mañanero. Córdoba se prepara para el primer ‘arreón’ veraniego de la temporada con máximas en el entorno de los 35 grados, que se dispararán coincidiendo con el inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cambio en los termómetros se dejará notar a partir del miércoles 20 de mayo, cuando se espera que los valores alcancen los 34º. No obstante, antes de ese día, las máximas ya rondarán esa marca, con 27 grados previstos el lunes y 29 el martes.

El calor sofocante llega a Córdoba

Las temperaturas seguirán escalando durante toda la semana, dejando atrás un mes de mayo atípico en el sentido meteorológico, con temperaturas más suaves de lo habitual y mañanas muy frescas.

La subida de los termómetros se dejará notar tanto en las máximas como en las mínimas a medida que se acerque el fin de semana.

Ya el miércoles 20 de mayo, los valores se situarán por encima de los 30 grados, con una máxima de 34 y mínima de 12º. Misma máxima para el jueves 21 de mayo, con una mínima que no bajará de los 15 grados.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El tiempo en el encendido del alumbrado de Feria

El viernes 22 de mayo, a las 22.00 horas, se procederá al encendido oficial del alumbrado de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, y desde ese momento, el recinto ferial de El Arenal se convertirá en el epicentro de la vida de la capital.

Esa jornada se espera cielos poco nubosos, con máxima de 35 grados y mínima de 16ª.

Encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba en 2025. / Manuel Murillo

El tiempo en Córdoba el primer fin de semana de Feria

El sábado 23 y domingo 24 de mayo, primer fin de semana de Feria, se espera que el calor apriete, y mucho. Para el sábado, la máxima prevista es de 37º y el domingo, el valor se quedará en 36º. Estos valores, sumados al efecto espejo del albero del recinto ferial más un índice ultravioleta máximo, contribuirán a aumentar la sensación térmica, por lo que la temperatura en El Arenal podría alcanzar los 40 grados.

Las mínimas no ayudarán a enfriar el ambiente, ya que marcarán valores veraniegos –que no tropicales- con una marca de 17º el sábado y de 18º el domingo.

La portada de la Feria de Córdoba al atardecer / Manuel Murillo

Esta es la previsión del tiempo para la Feria de Córdoba

La fiesta en El Arenal se prolongará hasta el sábado 30 de mayo, o más bien la madrugada del domingo 31. A la espera de la previsión de la Aemet, otros portales meteorológicos apuntan que se mantendrán las altas temperaturas durante todos los días de fiesta, con máximas de 35 y 36 grados, y mínimas de 17º y 18º.