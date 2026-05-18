Economía
La compra de vivienda en Córdoba firma su mejor arranque de año desde el boom inmobiliario, con 2.879 operaciones
La actividad crece un 10% anual durante el primer trimestre de 2026 en la provincia, pese a las caídas anotadas en Andalucía y en España
Córdoba inicia el año 2026 con un nuevo pico en la compraventa de vivienda, al anotar 2.879 operaciones durante el primer trimestre, una cifra solo superada en 2007 (que fue el último ejercicio del boom inmobiliario), cuando se contabilizaron 3.041 transmisiones de casas y pisos de esta tipología. Una vez más, la provincia muestra una tendencia contraria a las experimentadas en Andalucía y en España, donde la actividad ha caído hasta el pasado marzo.
La información difundida este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que Córdoba ha registrado una subida anual del 10% en la compra de viviendas, ya que el año pasado se formalizaron 2.627 en el primer trimestre. Sin embargo, en la comunidad autónoma se han efectuado 36.656, lo que ha representado un descenso interanual casi imperceptible (-0,1%) y en España se han operado 178.473 compraventas, un 3% menos que hace un año.
Los precios suben con menos intensidad
Los precios comienzan a moderar su escalada en la provincia y el mercado inmobiliario continúa ofreciendo signos de dinamismo. Así, el pasado mes de marzo, que es el último dato disponible, se realizaron 981 compraventas de viviendas en Córdoba frente a las 960 de hace un año, lo que se tradujo en una subida anual del 2%. De nuevo, la provincia marca una diferencia respecto al comportamiento de los compradores a nivel nacional y regional, ya que en España se registraron 61.295 transmisiones (-2% anual) y en Andalucía, 12.494 (-6%).
Menos vivienda protegida
Las 593 viviendas nuevas compradas en Córdoba hasta el mes de marzo pasado se traducen en un incremento leve (+3%) respecto a las adquiridas en 2025. Así, el incremento más significativo, del 12% anual, vuelve a concentrarse en la segunda mano, donde han cambiado de propietario 2.286 inmuebles.
Como viene siendo habitual, además, gran parte de los pisos y casas comercializados, 2.556 en concreto, se hallan en el mercado libre. En este caso, las compraventas han aumentado un 11% anual durante el primer trimestre. Las 323 compraventas de vivienda protegida registradas en Córdoba son, en cifras absolutas, 10 menos que hasta marzo de 2025.
Caen las donaciones y las herencias
En cuanto a otras formas de adquisición de viviendas, en el inicio de 2026 se han efectuado 59 donaciones de pisos y casas en Córdoba, un 21% menos que en el mismo periodo del año pasado. De su parte, las 938 viviendas transmitidas en herencia también suponen un descenso del 15% respecto a las contabilizadas en el primer trimestre de 2025.
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