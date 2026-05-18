Un centenar de profesionales del Reina Sofía realizan una marcha por el cinturón verde de Córdoba por el 50º aniversario del hospital.

Más de un centenar de profesionales del hospital Reina Sofía y del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) recorrieron este domingo el cinturón verde de Córdoba con motivo del 50º aniversario del complejo sanitario. Se trata de una de las iniciativas incluidas en el bloque de actividades deportivas y saludables, que ha permitido fomentar hábitos de vida saludables y compartir momentos de convivencia en el entorno de la sierra cordobesa.

La ruta comenzó a las 09.00 horas en el Hospital Los Morales, punto de encuentro elegido para iniciar un recorrido de ida y vuelta hasta Las Ermitas, uno de los enclaves más emblemáticos de Sierra Morena. El trayecto, de unos 8,5 kilómetros y dificultad media-baja, ha permitido a los participantes disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y del paso por los conocidos puentes colgantes del entorno.

Charlas sobre hábitos de vida saludables

Uno de los principales atractivos de la ruta han sido las charlas saludables impartidas por profesionales del propio hospital mientras se realizaba la ruta. Concretamente, antes de pasar por uno de los puentes colgantes, la enfermera especialista en Nutrición María Ángeles Alarcón ofreció consejos sobre hábitos de vida saludables como herramienta para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

La enfermera mencionó tres cifras clave para cuidar la salud: realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física, alcanzar 150 minutos semanales combinando las actividades deportivas que mejor se adapten a cada persona y dedicar dos días a la semana al fortalecimiento muscular. Acabó su intervención asegurando que “la mejor forma de honrar el aniversario del hospital es que no necesitemos acudir al hospital”.

Correcta conservación de los alimentos y pautas para su almacenamiento

La jornada concluyó con una segunda charla impartida por José Ferreira, bromatólogo del centro, centrada en la correcta conservación de los alimentos y en la importancia de seguir pautas seguras en su manipulación y almacenamiento, especialmente durante los meses de calor. El ambiente distendido y participativo acompañó toda la mañana, reforzando el espíritu de encuentro entre profesionales de distintas áreas y categorías del hospital.

Al inicio de la jornada, cada participante recibió una bolsa de bienvenida con un desayuno saludable ofrecido por Mediterránea. La iniciativa ha contado con el respaldo de numerosos colaboradores implicados en el 50 aniversario, entre ellos colegios profesionales, sindicatos y proveedores del complejo sanitario (Colegio de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Veterinarios, Dentistas y Fisioterapeutas, SATSE, SAE, SMA, UGT, CSIF, Ayuntamiento y Universidad de Córdoba, Panadería Salvador, Veolia, Grupo Sercolu y Seguros AMA).