Para la Navidad
El Ayuntamiento de Córdoba licita un videomapping navideño en la plaza de la Corredera por 48.400 euros
El espectáculo se proyectará los días 18, 19 y 20 de diciembre en la Corredera y las empresas podrán presentar ofertas hasta el 2 de junio
La Delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación el servicio de diseño, producción y ejecución de un videomapping sobre la fachada del mercado Sánchez Peña y Centro Cívico Municipal Corredera, que incluirá dentro de la programación de la próxima Navidad.
El contrato cuenta con un presupuesto base de 48.400 euros, IVA incluido. La licitación se tramita por procedimiento abierto y el plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 2 de junio.
Tres días de proyecciones
Según la memoria municipal, el objetivo es ofrecer una propuesta cultural innovadora que ayude a dinamizar el espacio público, atraer visitantes y reforzar la imagen de Córdoba como ciudad vinculada al patrimonio y a las nuevas tecnologías.
El espectáculo se celebrará los días 18, 19 y 20 de diciembre, previsiblemente entre las 19 y las 21.00 horas. Las propuestas deberán valorar especialmente la calidad narrativa, la animación, la integración del patrimonio cordobés, el sonido y el plan de contingencia técnica.
En concreto, según el contrato a licitación, las proyecciones deberán girar en torno al nacimiento de Jesús, con una narrativa original, animaciones 2D y 3D, efectos de luz, sonido sincronizado y referencias al patrimonio cordobés —como la Mezquita o el Alcázar, los patios, arcos y otros elementos decorativos locales— para que el espectáculo sea reconocible como propio de Córdoba.
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