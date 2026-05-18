El Ayuntamiento de Córdoba no investigará la propaganda negra contra Isabel Ambrosio en las elecciones de Andalucía

La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba no investigará la presunta implicación de un vehículo municipal en el caso denunciado por la socialista Isabel Ambrosio sobre la utilización de propaganda negra en las elecciones andaluzas celebradas este domingo. En dicha campaña aparecieron carteles con la imagen de Isabel Ambrosio en los que se decía: "Sin Ambrosio no vamos".

Por debajo, y con un fondo rojo aparecen las fotografías de las candidatas socialistas a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y la número 1 por Córdoba del PSOE y alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, y junto a ellas la frase: "Que te voten en Fuenteovejuna" (con falta de ortografía incluida, si es que se refieren al municipio cordobés de donde es la cabeza de cartel).

Carteles con la imagen de Isabel Ambrosio que han aparecido este miércoles en el centro de Córdoba. / CÓRDOBA

Apertura de expediente de investigación

El portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio cordobés, Antonio Hurtado, había solicitado la apertura de un expediente de investigación y la adopción de medidas motivada por la presunta intervención de un vehículo que, según decía la denuncia de Ambrosio, portaba identificación o distintivos oficiales del Ayuntamiento de Córdoba, y que habría sido utilizado -según esta misma denuncia- para la comisión de un presunto delito electoral ocurrido los días 12 y 13 de mayo consistente en la colocación masiva en distintos puntos de la ciudad de carteles dirigidos contra Isabel Ambrosio.

En un escrito al que ha tenido acceso CÓRDOBA, la asesoría jurídica dice haber tenido conocimiento, además, de que estos hechos han sido denunciados por la afectada a través de una denuncia que se tramita en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba y otra que se presentó en la Junta Electoral de Zona de Córdoba, que fue archivada al entender el organismo que no era competente en la investigación de los hechos. En ambas denuncias se han solicitado la adopción de las mismas medidas cautelares como las imágenes que hubieran podido tomar las cámaras de videovigilancia de las zonas donde se colocaron los carteles.

Dice que no les compete

Ante la tramitación de las dos denuncias, una penal y otra por infracción electoral, la asesoría jurídica municipal considera que no procede que el Ayuntamiento inicie investigación alguna, dada la prevalencia que tiene la jurisdicción para el esclarecimiento de hechos que pudieran tener relevancia penal. En todo caso, añade el titular de la asesoría, "la indeterminación de los hechos referenciados en el escrito presentado (no se concreta siquiera el modelo, matrícula o color del vehículo, ni la identidad o apariencia de la persona que lo utilizaba, ni día ni hora en que se produjeron los hechos, ni siquiera un principio de prueba indiciario de la intervención de ese pretendido vehículo, etc.) hacen de imposible adopción las medidas solicitadas, por su excesiva generalidad y amplitud".

En todo caso, desde el Ayuntamiento de Córdoba se cumplimentará, como es obvio, toda la información que se le requiera desde los juzgados a fin de ayudar al esclarecimiento de los hechos.