Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica de las elecciones andaluzasCrónica del 17M en CórdobaParlamentarios electos en CórdobaVotos calle por calleGanadores municipio a municipioFeria de CórdobaPatiosAyudas al taxiBanderillero heridoCompra de viviendaCaseta Juan 23Toros en CórdobaElecciones AndalucíaPPBloques electoralesCalendario electoralEn gráficosResultados en CórdobaPropaganda negraResultados elecciones 17MResultados elecciones CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) difunde un vídeo sobre el miedo a viajar en tren tras el accidente

Las víctimas y sus familias denuncian la falta de respuestas sobre las causas del accidente ferroviario que causó 46 muertes en enero

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) difunde un vídeo sobre el miedo a viajar en tren tras el accidente

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) difunde un vídeo sobre el miedo a viajar en tren tras el accidente

Diario CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El miedo sigue atenazando a las víctimas cuatro meses después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 fallecidos el pasado mes de enero. La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha difundido un vídeo en el que refleja las secuelas emocionales que aún sufren algunos afectados.

Según la entidad, las víctimas y sus familias continúan “sin saber exactamente qué pasó ni quién fue el responsable”.

En el testimonio recogido en el vídeo, una afectada reconoce que volver a viajar en tren le provoca “el miedo más primitivo” y que, al acercarse a Adamuz, no pudo soltar la mano de quien la acompañaba. El testimonio acaba con una pregunta:  "Sí, viajo con miedo, porque si me ocurrió una vez, ¿quién me garantiza que no vuelva a pasar?"

Noticias relacionadas y más

La asociación denuncia que para muchos supervivientes el tren ya no significa lo mismo. Algunos han aplazado viajes, optan por el coche o han renunciado a volver a subir a un vagón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
  2. Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
  3. Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
  4. Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
  5. Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
  6. Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
  7. Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
  8. De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia

La Asociación de Víctimas de Adamuz difunde un vídeo sobre el miedo a viajar en tren tras el accidente

La Asociación de Víctimas de Adamuz difunde un vídeo sobre el miedo a viajar en tren tras el accidente

El parque Juan Carlos I de Córdoba recupera su área infantil con multijuegos y pavimento de seguridad

Los fallecidos en Córdoba el lunes 18 de mayo

Nuevas ayudas al taxi en Córdoba: hasta 20.000 euros por vehículo cumpliendo estos requisitos

Nuevas ayudas al taxi en Córdoba: hasta 20.000 euros por vehículo cumpliendo estos requisitos

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Manos Limpias desiste como acusación en el juicio de Adamuz ante "el inmenso" número de personaciones

Manos Limpias desiste como acusación en el juicio de Adamuz ante "el inmenso" número de personaciones

¿Feria de Córdoba a 40 grados? La Aemet avisa del primer ‘arreón’ de calor veraniego con temperaturas disparadas

¿Feria de Córdoba a 40 grados? La Aemet avisa del primer ‘arreón’ de calor veraniego con temperaturas disparadas

El banderillero Fernando Pereira se encuentra "estable" y sale de la UCI tras la cogida sufrida en la plaza de Los Califas de Córdoba

Tracking Pixel Contents