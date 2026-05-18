Tragedia ferroviaria
La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) difunde un vídeo sobre el miedo a viajar en tren tras el accidente
Las víctimas y sus familias denuncian la falta de respuestas sobre las causas del accidente ferroviario que causó 46 muertes en enero
El miedo sigue atenazando a las víctimas cuatro meses después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 fallecidos el pasado mes de enero. La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha difundido un vídeo en el que refleja las secuelas emocionales que aún sufren algunos afectados.
Según la entidad, las víctimas y sus familias continúan “sin saber exactamente qué pasó ni quién fue el responsable”.
En el testimonio recogido en el vídeo, una afectada reconoce que volver a viajar en tren le provoca “el miedo más primitivo” y que, al acercarse a Adamuz, no pudo soltar la mano de quien la acompañaba. El testimonio acaba con una pregunta: "Sí, viajo con miedo, porque si me ocurrió una vez, ¿quién me garantiza que no vuelva a pasar?"
La asociación denuncia que para muchos supervivientes el tren ya no significa lo mismo. Algunos han aplazado viajes, optan por el coche o han renunciado a volver a subir a un vagón.
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