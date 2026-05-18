Tribunales
Un aparcacoches de Córdoba acepta cuatro años de cárcel por intentar matar a otro junto al centro comercial El Arcángel
El acusado apuñaló a la víctima en la yugular en enero de 2025, cuando se hallaban en la avenida Compositor Rafael Castro
El aparcacoches acusado en Córdoba de intentar matar a un compañero en enero de 2025, cuando se hallaban junto al centro comercial El Arcángel, ha aceptado este lunes los hechos ante el tribunal y ha sido condenado, finalmente, a cuatro años de prisión. De este modo, la Fiscalía solicitó siete años de cárcel para este individuo por una tentativa de homicidio, pero las partes han alcanzado un acuerdo que ha permitido reducir la pena.
La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba ha dictado una sentencia que, además de la privación de libertad, contempla una indemnización de 15.000 euros para la víctima por las lesiones y las secuelas sufridas. También se le ha impuesto una orden de alejamiento, por la que no podrá aproximarse al perjudicado, a una distancia inferior a 300 metros, o comunicar con él durante cinco años, y el pago de las costas del procedimiento.
Ha permanecido en prisión desde su detención
El encartado ha permanecido en prisión desde su detención por parte de la Policía Nacional y a partir de hoy continuará cumpliendo la pena privativa de libertad. Según recoge el escrito de conclusiones de la acusación pública, la víctima tuvo que ser intervenida de urgencia después de que le perforase la vena yugular interna asestándole una puñalada, en el marco de una disputa entre ambos.
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
- Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: 'Es un lugar precioso
- Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
- Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
- Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
- Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
- Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
- De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia