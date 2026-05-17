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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El directo con la última hora de la jornada electoral del 17M, el retraso de los primeros resultados tras el cierre de las mesas y el minuto a minuto de la primera corrida de toros de la feria taurina abren la crónica vespertina

Córdoba capital vota para las elecciones andaluzas.

Córdoba capital vota para las elecciones andaluzas. / MANUEL MURILLO

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Andalucía celebra este 17 de mayo sus elecciones autonómicas. Ya se han cerrado la mayoría de las mesas electorales que se constituyeron poco antes de las 9.00 horas. Según los últimos datos de participación, al menos el 55% de los cordobeses han acudido a la cita con las urnas. Os contamos la última hora, incidencias y escrutinio, en directo. Por otra parte, la Junta Electoral publicará los primeros resultados provisionales a las 20.43 y no a las 20.00 como es común. Esto se debe al retraso en la constitución de una mesa en Sevilla. Por último, te contamos, toro a toro, la primera corrida del abono de mayo en el coso de Los Califas en la que torean Daniel Luque, David de Miranda y el cordobés Manuel Román. Luque ya tiene garantizada la puerta grande con dos orejas al primero de la tarde.

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