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La actualidad del domingo 17 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El directo con la última hora de las las elecciones del 17M que se celebran hoy, el funcionamiento del embrión de la BLET y la bulla en los Patios en sus últimas horas de apertura centran la información del día

Imagen de las pasadas elecciones al Parlamento de Andalucía.

Imagen de las pasadas elecciones al Parlamento de Andalucía. / MANUEL MURILLO

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Andalucía celebra este 17 de mayo sus elecciones autonómicas en las que 647.577 cordobeses están llamados al voto. Alrededor de 400 colegios cordobeses abrirán sus puertas en unos minutos. Durante toda la jornada Diario CÓRDOBA estará atento a lo que acontece para contarte, en directo, la última hora, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones. En otro orden de cosas, en el entorno de El Higuerón, el Núcleo de Constitución del Centro Tecnológico y Logístico del Ejército de Tierra, ya funciona como embrión de la futura Base Logística (BLET). Mientras comienzan las obras de urbanización del parque empresarial, este complejo reúne ya a alrededor de 300 trabajadores, entre personal militar y civil, y las previsiones apuntan a que esa cifra se multiplicará por cuatro antes del traslado. Por último, un recordatorio: hoy es el último día para visitar los Patios de Córdoba que ayer congregaron a una multitud de visitantes que acudieron en masa a disfrutar de los recintos premiados que se dieron a conocer el viernes.

Además, destacamos estas otras noticias:

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