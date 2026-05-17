La actualidad del domingo 17 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El directo con la última hora de las las elecciones del 17M que se celebran hoy, el funcionamiento del embrión de la BLET y la bulla en los Patios en sus últimas horas de apertura centran la información del día
Andalucía celebra este 17 de mayo sus elecciones autonómicas en las que 647.577 cordobeses están llamados al voto. Alrededor de 400 colegios cordobeses abrirán sus puertas en unos minutos. Durante toda la jornada Diario CÓRDOBA estará atento a lo que acontece para contarte, en directo, la última hora, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones. En otro orden de cosas, en el entorno de El Higuerón, el Núcleo de Constitución del Centro Tecnológico y Logístico del Ejército de Tierra, ya funciona como embrión de la futura Base Logística (BLET). Mientras comienzan las obras de urbanización del parque empresarial, este complejo reúne ya a alrededor de 300 trabajadores, entre personal militar y civil, y las previsiones apuntan a que esa cifra se multiplicará por cuatro antes del traslado. Por último, un recordatorio: hoy es el último día para visitar los Patios de Córdoba que ayer congregaron a una multitud de visitantes que acudieron en masa a disfrutar de los recintos premiados que se dieron a conocer el viernes.
- Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
- El embrión de la BLET en Córdoba dispara su trabajo y plantilla antes del traslado
- Penúltimo día de visitas: el público se echa a la calle en busca de los 'premios gordos' de los Patios de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Elecciones andaluzas
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- Guía para votar en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M: horarios, candidatos, programas y resultados
Córdoba ciudad
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Toros
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Provincia
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Campo
Córdoba CF
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
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- Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
- Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
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