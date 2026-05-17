Los trabajadores del Centro Tecnológico de El Higuerón, antes de mudarse a la BLET: «Cuando entré no llegábamos a cien personas»

«Cuando entré no llegábamos a cien personas», «cuando hice las oposiciones no se presentó demasiada gente. Ha sido un gran acierto». El Núcleo de Constitución del Centro Tecnológico y Logístico del Ejército de Tierra funciona desde el pasado 1 de enero como el embrión de la BLET en Córdoba. En este recinto de El Higuerón ya trabajan en torno a 300 personas, la mayoría cordobesas, aunque las previsiones apuntan a que la plantilla alcance las 800 a finales del próximo año.

Entre civiles y militares, el abanico de perfiles es amplio: desde mecánicos y personal de mantenimiento hasta especialistas en logística o el taller de costura. Jóvenes que acaban de incorporarse, trabajadores con recorrido en el sector industrial y profesionales que llegan directamente del ámbito militar conviven en un centro que está creciendo a gran velocidad. Muchos dieron el paso buscando estabilidad, nuevas oportunidades o un reto laboral. Fueron de los primeros en presentarse a las oposiciones vinculadas a la futura base logística y ahora relatan su experiencia con la vista puesta en el próximo salto: el traslado a La Rinconada.

Miguel Ángel Jordán, mecánico

Miguel Ángel entró en el centro tecnológico a través de un contrato externo con Maspro para trabajar en blindados, aunque después continuó con Iveco. Allí, cuenta, «descubrí que personal civil también podía trabajar aquí». Lo que más le atrajo del centro fue «la estabilidad» y, además, su gran pasión —la mecánica— tenía oportunidades. Eso le llevó a presentarse a las oposiciones hace tres años. «Cuando entré no llegábamos a cien personas entre civiles y militares. Ha cambiado y ha crecido todo muchísimo». Aunque tiene los ojos puestos en la futura base logística, asegura estar «muy contento» en su puesto actual, reparando vehículos pesados que luego se envían a maniobras o a misiones por todo el mundo.

Miguel Ángel Jordán, mecánico. / Manuel Murillo

Marta Ramos, taller de costura y confección

Una parte fundamental del Ejército —y a menudo invisible— es el taller de costura. Ahí trabaja Marta desde julio del año pasado. Antes había estado confeccionando trajes de novia en una empresa, tras completar su formación, y fue entonces cuando vio que se ofertaban plazas para este perfil. No se lo pensó dos veces. En su convocatoria, además, «no se presentó demasiada gente». Ahora su trabajo es de lo más variado: desde tapizar camiones del Ejército o arreglar toldos, hasta ajustar uniformes, bordar material de intendencia o coser guiones específicos para cada misión. «Es un trabajo muy variado y delicado», resume.

Marta Ramos, taller de costura y confección. / Manuel Murillo

José Manuel Palomo, logística

José Manuel tiene 22 años y entró en el centro en la última oposición. En su caso, se enteró en el instituto, gracias a un profesor que «nos insistió en que era una oportunidad muy buena, que la BLET es el futuro y que luego iba a ser imposible entrar». Estaba estudiando un grado de Transporte y Logística y acabó en la sección de abastecimiento. Su labor se centra en la recepción y entrega de material, además de la llamada campa de baja, donde llegan piezas que ya no son reparables. Antes de incorporarse a El Higuerón estuvo trabajando en Obramat y, aunque dice estar muy a gusto, reconoce que le apetece ir a La Rinconada para «hacer cosas diferentes y probar nuevos sistemas».

José Manuel Palomo, logística. / Manuel Murillo

Sonia Rivas, oficina de abastecimiento

En el centro también hay civiles que proceden del mundo militar. Es el caso de Sonia Rivas, que estuvo 17 años en Artillería, en la Guzmán el Bueno, y desde hace dos trabaja en la oficina de abastecimiento. «De conducir tanques a estar aquí hay un salto», confiesa entre risas. En su caso, se presentó a las oposiciones buscando una estabilidad que, explica, «en Cerro Muriano no iba a tener». Recuerda que en la base les dieron una charla donde se explicó que se necesitaba personal con formación en logística y que ella, casualmente, estaba terminando un grado superior relacionado. Ahora trabaja en lo que define como el «Amazon militar»: desde su puesto se gestionan y envían repuestos a parques de toda España.

Sonia Guzmán, logística. / Manuel Murillo

David Vázquez, mantenimiento de vehículos

David entró en la última oferta de empleo, tras casi dos décadas en la base de Cerro Muriano. Allí, cuenta, «vi que cada vez era más complicado quedarme», y decidió presentarse a las oposiciones de personal civil, aunque reconoce que «tuvieron que convencerme para dar el paso». Ahora se encarga de reparar los vehículos que se utilizan en las instalaciones de El Higuerón. Admite que al principio le costó reinventarse y que aún le quedan “latiguillos” de su etapa anterior: «cambia mucho la jerarquía, el orden y los mandos», dice, hasta el punto de que «en mí conviven las dos almas». Aun así, tiene claro que «ha sido la decisión acertada», entre otras cosas porque «cada vez se presenta más gente al examen» y, cree, pronto «va a ser imposible entrar».