El sondeo de Sigma Dos para Canal Sur da la victoria al PP en Córdoba en las elecciones andaluzas. La encuesta a pie de urna sitúa al Partido Popular como primera fuerza en la provincia, con una horquilla de 6 a 7 escaños, por delante del PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Según esta estimación difundida al cierre de los colegios electorales, el PP de Córdoba obtendría entre 6 y 7 escaños (tiene 7), consolidándose como la fuerza más votada en la provincia. Por detrás quedaría el PSOE, con una previsión de 2 a 3 representantes (en 2022 obtuvo 3).

El sondeo también otorga representación a Vox, con 1 escaño (logró 1 en 2022), a Por Andalucía, con 1 (con 1 en 2022), y a Adelante Andalucía, que también lograría 1 parlamentario por Córdoba.

Los sondeos dan la mayoría absoluta al PP en Andalucía

Mientras, el PP habría ganado las elecciones autonómicas en Andalucía y podría revalidar la mayoría absoluta, según la mayoría de sondeos a pie de urna publicados por diferentes medios de comunicación al cierre de los colegios electorales. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, podría superar el umbral de los 55 escaños que brindan la mayoría absoluta y, con ello, podría gobernar sin depender de Vox. En lo que sí coinciden todas las encuestas es en la fuerte caída del PSOE, que encajaría el peor resultado de su historia en la comunidad. Vox crecería ligeramente, aunque sus votos no serían decisivos, y las dos marcas a la izquierda del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, también subirían al beneficiarse del retroceso socialista.

Votaciones en un colegio electoral de Córdoba capital. / A.J. González

La encuesta de Sigma Dos para Canal Sur otorga al PP una horquilla de 56-59 escaños (ahora tiene 58), lo que permitiría a Moreno revalidar la mayoría absoluta de la que ha gozado en la última legislatura. El PSOE de María Jesús Montero bajaría de 30 a 26-29 diputados, perforando el suelo electoral que ya cosechó en 2022. Vox obtendría 13-15 parlamentarios (hoy tiene 14) que no serían decisivos para la gobernabilidad. Por Andalucía, con 5-6 representantes, y Adelante Andalucía, con 4-5, aumentarían su representación en el Parlamento andaluz.

El sondeo de NC Report para La Razón también da mayoría absoluta al PP, con 57-60 escaños, mientras que sitúa al PSOE con 26-29 diputados. Vox obtendría 13-15 parlamentarios; Por Andalucía, 5-6; y Adelante Andalucía, 4-5.

En cambio, la encuesta de Sociométrica para El Español deja en el alambre la mayoría absoluta de Moreno al pronosticarle 54-56 escaños. Montero caería hasta los 23-25 diputados y Vox se quedaría con 14-17 parlamentarios. Por Andalucía conseguiría 6-8 representantes y Adelante Andalucía, 7-9.