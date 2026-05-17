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Datos de las 14.00 horas

Segundo avance de participación en las elecciones andaluzas del 17M: sube 3 puntos respecto a 2022, con Córdoba a la cabeza

La participación andaluza se sitúa en el 37,23% a las 14.00 horas, cifra que contrasta con el 34,24% registrado en los comicios de 2022

Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones

Córdoba vota para las elecciones andaluzas

Córdoba vota para las elecciones andaluzas

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Córdoba capital vota para las elecciones andaluzas / Chencho Martínez

Manuel Ruiz

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Andalucía encara el ecuador de la jornada electoral con una participación al alza: a las 14.00 horas, el 37,23% del electorado ya había votado, casi tres puntos más que en las autonómicas de 2022.

El avance oficial de participación en las elecciones andaluzas de 2026 correspondiente a las 14.00 horas sitúa la participación en el 37,23%, con un total de 2.196.028 personas que ya han acudido a las urnas. En los comicios autonómicos de 2022, la participación era del 34,24%, según los datos oficiales. En cifras, esto supone que han ejercido su derecho al voto a esta hora 12.000 personas más que hace cuatro años.

Córdoba registra un 40,48% de participación a las 14.30 horas

En la provincia de Córdoba, la participación a las 14.00 horas se sitúa en el 40,51%, frente a la media de Andalucía, que está en el 37,23%. En las elecciones autonómicas de 2022, a esta misma hora había votado en Córdoba el 38,92% del censo, lo que supone que, hasta ahora, se está produciendo un aumento de 1,59 puntos porcentuales.

Votaciones en un colegio electoral de Córdoba en las primeras horas de este domingo.

Votaciones en un colegio electoral de Córdoba en las primeras horas de este domingo. / Chencho Martínez

La participación por provincias a las 14.00 horas

Por provincias, Córdoba registra la participación más elevada a las 14.00 horas.

Le siguen Jaén, con el 39,26%; Sevilla, con el 38,79%; y Granada, con el 38,20%.

En el resto de provincias, la participación se sitúa en el 36,80% en Almería; en el 35,66% en Málaga; en el 34,44% en Cádiz; y en el 34,32 en Huelva.

Noticias relacionadas y más

Los datos provinciales se comparan con los registrados en las anteriores elecciones autonómicas de 2022, cuando a esta misma hora la participación era del 32,23% en Almería, del 31,16% en Cádiz, del 38,92% en Córdoba, del 34,93% en Granada, del 29,80% en Huelva, del 37,98% en Jaén, del 32,98% en Málaga y del 35,51% en Sevilla.

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