Datos de las 14.00 horas
Segundo avance de participación en las elecciones andaluzas del 17M: sube 3 puntos respecto a 2022, con Córdoba a la cabeza
La participación andaluza se sitúa en el 37,23% a las 14.00 horas, cifra que contrasta con el 34,24% registrado en los comicios de 2022
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Andalucía encara el ecuador de la jornada electoral con una participación al alza: a las 14.00 horas, el 37,23% del electorado ya había votado, casi tres puntos más que en las autonómicas de 2022.
El avance oficial de participación en las elecciones andaluzas de 2026 correspondiente a las 14.00 horas sitúa la participación en el 37,23%, con un total de 2.196.028 personas que ya han acudido a las urnas. En los comicios autonómicos de 2022, la participación era del 34,24%, según los datos oficiales. En cifras, esto supone que han ejercido su derecho al voto a esta hora 12.000 personas más que hace cuatro años.
Córdoba registra un 40,48% de participación a las 14.30 horas
En la provincia de Córdoba, la participación a las 14.00 horas se sitúa en el 40,51%, frente a la media de Andalucía, que está en el 37,23%. En las elecciones autonómicas de 2022, a esta misma hora había votado en Córdoba el 38,92% del censo, lo que supone que, hasta ahora, se está produciendo un aumento de 1,59 puntos porcentuales.
La participación por provincias a las 14.00 horas
Por provincias, Córdoba registra la participación más elevada a las 14.00 horas.
Le siguen Jaén, con el 39,26%; Sevilla, con el 38,79%; y Granada, con el 38,20%.
En el resto de provincias, la participación se sitúa en el 36,80% en Almería; en el 35,66% en Málaga; en el 34,44% en Cádiz; y en el 34,32 en Huelva.
Los datos provinciales se comparan con los registrados en las anteriores elecciones autonómicas de 2022, cuando a esta misma hora la participación era del 32,23% en Almería, del 31,16% en Cádiz, del 38,92% en Córdoba, del 34,93% en Granada, del 29,80% en Huelva, del 37,98% en Jaén, del 32,98% en Málaga y del 35,51% en Sevilla.
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