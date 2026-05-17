Los Salesianos se preparan para los días grandes de María Auxiliadora

La familia salesiana se prepara para vivir los días grandes en honor a María Auxiliadora con un amplio programa religioso y festivo que culminará el próximo 24 de mayo en el especial año en el que se conmemora el 125 aniversario de los Salesianos en Córdoba

La solemne novena en honor a María Auxiliadora se celebrará hasta el próximo 23 de mayo. Cada tarde, a las 19.45 horas, los fieles participarán en la exposición del Santísimo, el rezo del Rosario y el ejercicio de la novena, mientras que a las 20.30 horas tendrá lugar la celebración de la eucaristía, presidida en esta ocasión por antiguos directores de la casa salesiana.

Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 17 de mayo con la tradicional presentación de los niños a María Auxiliadora, prevista a las 13.00 horas. Se trata de un acto profundamente arraigado entre las familias salesianas y especialmente emotivo para padres y madres que presentan a sus hijos ante la Virgen, renovando así la confianza y la protección bajo la advocación salesiana.

La programación continuará el 21 de mayo con la bajada de la Virgen, prevista al término de la novena. Este acto contará con la participación como exaltador de Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba. Posteriormente, el 22 de mayo, tendrá lugar el tradicional besamanos a María Auxiliadora.

Día de María Auxiliadora

El culmen de las celebraciones llegará el 24 de mayo, festividad litúrgica de María Auxiliadora. Desde primeras horas de la mañana, el santuario permanecerá abierto para la veneración de la imagen entre las 9.00 y las 14.00 horas, permitiendo a los fieles acercarse a la Virgen en una jornada especialmente señalada para la familia salesiana. Asimismo, se celebrarán eucaristías a las 10.00 y a las 12.00 horas. Ya por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar el acto de acogida de María Auxiliadora en el patio del colegio, uno de los espacios más emblemáticos de la casa salesiana y escenario habitual de los grandes acontecimientos de la institución. Posteriormente se celebrará la eucaristía solemne a las 20.00 horas, presidida por Jesús Fernández González, obispo de Córdoba, quien acompañará a la comunidad salesiana en esta fecha tan especial.

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Como es habitual al término de la misa la imagen de María Auxiliadora coronada recorrerá las calles del barrio de San Lorenzo en gloriosa procesión en un especial año donde la familia salesiana conmemora el 125 aniversario de la presencia de los Salesianos en la ciudad de Córdoba.