Rosa Rodríguez (Por Andalucía): "Hemos contribuido a la pérdida de la mayoría absoluta del PP" en las Elecciones Andaluzas de 2026

La coalición Por Andalucía ha valorado este domingo, al término de la jornada electoral, sus resultados en la provincia de Córdoba. La número uno de la lista provincia, Rosa Rodríguez ha sido la encargada de realizar un primer examen de las Elecciones Autonómicas de Andalucía.

En su opinión, el papel de la coalición ha sido clave en la pérdida de la mayoría absoluta que hasta ahora ostentaba el PP, dado que en Córdoba los populares han perdido un diputado en la Cámara autonómica. "El PP andaluz ha perdido la mayoría absoluta y hemos contribuido a esa pérdida". Ahora el escenario que se plantea, según Rodríguez, deja la pelota en el tejado del PP, que "tendrá que ver si después de llevar toda la campaña renegando de Vox sigue renegando o lo abraza, como ya hizo antes, y abre el gobierno al fascismo, el odio y la sinrazón".

Seguimiento de los resultados de la jornada electoral en la sede de Por Andalucía. / Chencho Martínez

La candidata, que será la única parlamentaria de Por Andalucía por la provincia de Córdoba, ha valorado positivamente los 37.000 votos obtenidos en estas elecciones y ha agradecido la confianza de los votantes, a quienes "no vamos a defradudar, su papeleta tendrá unos resultados satisfactorios".

Rodríguez ha declarado que "estamos contentos porque nos hemos afianzado y hemos mantenido la diputada" que Por Andalucía ya tenía antes en el Parlamento andaluz. Según sus palabras, "seguimos siendo la referencia de la izquierda tranformadora". Y aunque se ha mostrado "satisfecha" con los resultados obtenidos este domingo, "nos hubiese gustado mejorarlos y tener una segunda persona" en la Cámara autonómica, pero aun así "hemos conseguido nuestro objetivo".