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ELECCIONES ANDALUZAS

Resultados de las elecciones en Andalucía en Córdoba: quién ha ganado este 17M en la capital

Más de 6,8 millones de andaluces, y 647.576 cordobeses, eligen a sus 109 representantes en el Parlamento de Andalucía

Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones

Votación en las elecciones andaluzas en el colegio Salvador Vinuesa de Córdoba

Votación en las elecciones andaluzas en el colegio Salvador Vinuesa de Córdoba / A. J. GONZÁLEZ

María Roso

Andalucía ha celebrado este 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas en las que más de 6,8 millones de votantes han sido convocados para elegir a sus 109 representantes en el Parlamento andaluz. Del total de electores, 647.576 están censados en Córdoba, de los que 32.919 acudían a las urnas por primera vez, para elegir a 12 diputados por la provincia.

Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00 horas de la mañana, Diario CÓRDOBA sigue en directo la jornada electoral, con una cobertura informativa especial a pie de urna, con los principales datos de la jornada electoral, el seguimiento del escrutinio a partir de las 20.00 horas y las reacciones de los partidos políticos, y los candidatos por Córdoba, a los resultados.

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