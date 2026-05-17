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Elecciones andaluzas

Los primeros resultados de las elecciones andaluzas no podrán publicarse hasta las 20.43 horas

La Junta Electoral de Andalucía ha decidido retrasar la publicación de los primeros resultados hasta las 20.43 horas por demoras en la apertura de algunas mesas

Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones

Votaciones en el colegio Colón, en Córdoba.

Votaciones en el colegio Colón, en Córdoba. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La noche electoral comenzará más tarde de lo previsto en Andalucía. Los resultados de las elecciones andaluzas no podrán empezar a publicarse hasta las 20.43 horas, según ha decidido la Junta Electoral de Andalucía debido al retraso en la constitución de algunas mesas en tres colegios.

La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales sin incidencias relevantes, salvo en el colegio Los Azahares de Sevilla Este, en el Constitución 78 de Málaga y en La Florida, en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde algunas mesas no pudieron iniciar las votaciones a las 9.00 horas.

Debido a estos retrasos, el colegio electoral de Sevilla Este permanecerá abierto hasta las 20.43 horas; el de Málaga, hasta las 20.14; y el de El Puerto de Santa María, hasta las 20.10, exactamente el mismo tiempo que se demoró la constitución de las mesas afectadas.

Votaciones en un colegio electoral de Lucena.

Votaciones en un colegio electoral de Lucena. / M. González

Ante esta situación, la Junta Electoral de Andalucía ha decidido que no podrán hacerse públicos datos de resultados de votaciones hasta las 20.43 horas, momento en el que cerrará el último colegio. Sí podrán difundirse, en cambio, los sondeos a partir de las 20.00 horas, según ha explicado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, durante su comparecencia para informar de los datos de participación de las 14.00 horas.

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A esa hora, la participación en las elecciones andaluzas alcanzaba el 37,25 %, tres puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022.

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