Datos a las 11.30 horas
Primera fotografía de la participación electoral del 17M: ligeramente inferior a la de 2022 tanto en Córdoba como en Andalucía
Córdoba y Almería superan la media andaluza con un 16,48% y 16,62% de participación respectivamente, mientras Jaén registra la mayor caída
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Andalucía ya tiene la primera fotografía de la participación jornada electoral. El primer avance oficial de las elecciones andaluzas de 2026, correspondiente a las 11.30 horas, sitúa la participación en Andalucía en el 15,09%, con un total de 956.567 personas que ya han acudido a las urnas.
El dato supone un ligero descenso respecto a los comicios autonómicos de 2022, cuando a esta misma hora la participación era del 15,44%. La diferencia es de 0,35 puntos menos, según el primer avance de participación. A las 14.30 horas se ofrecerá un segundo avance.
Córdoba supera la media andaluza con un 16,43% de participación
En la provincia de Córdoba, la participación a las 11.30 horas se sitúa en el 16,48%, por encima de la media de Andalucía, que está en el 15,09%. El dato cordobés, sin embargo, baja respecto a 2022, cuando a esta misma hora había votado el 17,35% del censo.
Almería y Huelva suben, mientras Jaén registra la mayor caída
Por provincias, Almería lidera la participación a las 11.30 horas con un 16,62%, ligeramente por encima del 16,51% registrado en 2022, lo que supone una subida de 0,11 puntos.
Le siguen Córdoba, con el 16,43%; Granada, con el 16,09%, aunque baja 0,73 puntos respecto a 2022; y Jaén, con el 15,63%, que registra el mayor descenso provincial, con 1,34 puntos menos que en los anteriores comicios autonómicos.
En Málaga, la participación es del 15,03%, con una bajada de 0,59 puntos. En Sevilla, el dato se sitúa en el 14,92%, apenas 0,16 puntos menos que en 2022. Por debajo de la media andaluza aparecen también Cádiz, con un 13,52% y una ligera caída de 0,04 puntos, y Huelva, con el 13,17%, aunque esta provincia sube 0,95 puntos respecto a las anteriores elecciones.
El primer avance deja, por tanto, una participación electoral en Andalucía ligeramente inferior a la de 2022, con diferencias importantes entre provincias.
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