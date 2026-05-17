El PP gana las elecciones andaluzas del 17M en Córdoba pero pierde el séptimo diputado y entra Adelante Andalucía

El Partido Popular ha resultado vencedor de las elecciones andaluzas que se han celebrado este domingo, 17 de mayo, en Córdoba, pero pierde la mayoría en Andalucía en una noche de infarto. Con el 100% del escrutinio, los populares han obtenido en la provincia cordobesa seis diputados, es decir, uno menos que en el año 2022 a pesar de haber obtenido más votos (pasa de 172.811 a 184.080). De este modo, el PP no consigue arañar el séptimo diputado en el juego de los restos, donde se le ha escapado la mayoría absoluta en Andalucía, quedándose a dos escaños de los 55 diputados. El dato más llamativo es ese: que el PP pese a ganar votos, pierde el séptimo escaño porque sube la participación y entra Adelante Andalucía. La explicación está en la combinación de la subida de la participación, de una mayor competencia política (el mapa se abre a cinco fuerzas) y de la recuperación de la izquierda andaluza.

Los socialistas, por su parte, consiguen mantener sus tres representantes, a pesar de lo que auguraban todas las encuestas, pero no capitalizan el desgaste del PP. En una provincia que históricamente fue un feudo socialista, el PSOE se queda ahora a más de 20 puntos del PP. Mientras, Vox crece sin romper techo y no logra el segundo escaño al que aspiraban en Córdoba, pero su implantación sigue siendo significativa en ciudades como Lucena o Puente Genil. La confluencia de Izquierda Unida, Podemos y Sumar (unida bajo la marca Por Andalucía) se mantiene con un parlamentario andaluz, siendo de hecho Córdoba la única provincia andaluza donde no han sido sorpasados por los de Adelante Andalucía. La formación andalucista de José Ignacio García logra representación por primera vez en Córdoba y ha sido la gran sorpresa de la jornada en toda la comunidad.

El bloque de las derechas —PP y Vox— suma 238.152 votos. Si se compara con PP, Vox y Ciudadanos en 2022 —233.111 votos—, el espacio crece levemente en voto absoluto. En cambio, PSOE, Por Andalucía y Adelante pasan de 142.707 votos en 2022 a 167.630 esta noche: unos 24.923 votos más. Ha sido una recuperación insuficiente para disputar la provincia, pero suficiente para quitarle un escaño al PP.

Escrutinio de infarto

El PP pasó de tener cinco a seis diputados en Córdoba con el 37,25% del votos escrutado y desde entonces hasta el final del recuento los populares no han dejado de sumar papeletas en detrimento de Vox, que pasó de tener dos a un solo diputado y ya no recuperó fuelle. Sin embargo, los votos que alejaron a Vox del segundo diputado (6.920 votos al 97%), no los capitalizaron los popular, y el reparto quedó ya estático desde ese momento.

En Córdoba han podido ejercer su derecho al voto 647.577 personas, apenas 33 menos que en 2022, en aproximadamente 400 colegios electorales y 954 mesas. El dato de participación ha sido más elevado que el de hace cuatro años, cuando la participación fue también una de las más altas de las provincias andaluzas superando el 62,51% ( 391.832 votos). Este 17M, la participación ha quedado en 68,84%, un 8,05 puntos porcentuales más y 430.7651 votos, mientras que la abstención se queda en el 31,15% (8,05 puntos menos que hace cuatro años).

Victoria Fernández, Rafi Crespín, la candidata del PSOE, Silvia Mellado, y Esteban Morales, en la sede del Aeropuerto. / A.J. GONZÁLEZ

Con los datos disponibles esta noche, los resultados electorales en Córdoba dejan una lectura clara: el PP gana con mucha ventaja, pero pierde holgura; el PSOE resiste en escaños pero no recupera centralidad; Vox no rompe el techo del segundo diputado; y Adelante Andalucía entra por primera vez y altera la aritmética provincial.

Foto fija del resultado en Córdoba

Aterrizando en las cifras, el PP gana con 183.820 votos y el 43,25% (-1,4%), seguido del PSOE con 94.453 votos y el 22,22% (-1,29%). Le siguen Vox con 53.724 y el 12,54% (0,20%); Por Andalucía con 37.319 y el 8,78% (-1,19%) y Adelante con 35.545 y el 8,36%. Como sexta fuerza queda Se Acabó la Fiesta con 8.747 votos, que no obtiene representación. La participación sube hasta el 68,8%, 6,3 puntos más que en 2022.

Cargos y trabajadores de Vox en la sede del partido en Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

La capital sigue siendo determinante para el resultado provincial. En Córdoba ciudad, el PP consigue 82.014 votos y el 45,68%, es decir, más del doble que el PSOE, que obtiene 31.345 votos y el 17,7%. Vox queda tercero con 24.482 votos y el 14,1%, mientras Adelante supera a Por Andalucía: 9,6% frente a 8,2%.

Miembros de Por Andalucía en la sede de IU, con Rosa Rodríguez, en el centro. / CHENCHO MARTÍNEZ

El mapa municipal enseña varios electorados distintos

En Lucena, el partido que gobierna, el PP, roza la mitad del voto, con el 49,5%, y Vox queda segundo con el 15,8%, por delante del PSOE, que obtiene el 15,4%. En Puente Genil, el PP que también gobierna gana con el 37,8%, pero Vox sube mucho y alcanza el 19,4%, en una localidad donde el PSOE conserva el 23,3%. En Montilla, el PP gana al PSOE que gobierna con el 38,5% del escrutinio. El PSOE consigue 24,6%, seguido de Por Andalucía, 13,5%; Adelante, 9,4%; Vox, 8,6%.

Los socialistas ganan en 8 localidades: Conquista, Espejo, Fuente Carreteros, Guadalcázar, Hornachuelos, Villaharta y Zuheros, y Por Andalucía, en Nueva Carteya. En todos los demás municipios, el PP ha sido la fuerza más votada.

Con estos datos, Córdoba no cambia de ganador en estos comicios autonómicos, pero sí cambia el equilibrio de las fuerzas: El PP conserva la hegemonía, aunque pierde la mayoría aplastante de 2022; el PSOE no capitaliza el desgaste; Vox crece sin romper techo; e irrumpe con fuerza Adelante Andalucía.

Mariví Serrano, de Adelante Andalucía, en la sede de la formación en Córdoba. / Lola Ruiz / COR

Datos de hace cuatro años

En la pasada legislatura, los populares cordobeses tenían 7 diputados; el PSOE, 3; mientras que Vox y Por Andalucía, un diputado cada uno. Así, en 2022, el PP logró 172.811 votos, lo que supuso el 44,70% de los votos en Córdoba (22,78 puntos porcentuales más); mientras que el PSOE obtuvo 90.884 escrutinios (20.942 votos menos), el 23,51%; Vox, 48.113 votos (el 12,45% y 12.966 apoyos más) y Por Andalucía, 38.382 papeletas y el 9,93%. Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, se mantuvo entonces como quinta fuerza política en Córdoba, aunque se queda sin representación. En 2022, la abstención rondó el 37,49%, lo que quiere decir que 234.393 cordobeses eligieron quedarse en casa y no ir a votar.