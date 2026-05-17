Paula Badanelli, cabeza de lista de Vox Córdoba: "Andalucía será la punta de lanza para echar al corrupto Sánchez"

La cabeza de lista de Vox por Córdoba en las elecciones andaluzas de este domingo se ha mostrado confiada en que Andalucía “sea la punta de lanza para echar al corrupto Sánchez de La Moncloa”. Así lo ha asegurado tras ejercer su derecho al voto en la sede de Vimcorsa, en Córdoba capital.

La también concejala del Ayuntamiento de Córdoba ha votado pasadas las 12.30 horas y, aunque ha preferido no hablar de resultados, ya que las encuestas apuntan a que podría conseguir un segundo escaño en la provincia, ha animado a la participación, señalando que “cada voto es importante y nada está decidido hasta que se cierren las urnas”.

Badanelli atiende a los medios tras su votación. / Chencho Martínez

En este sentido, ha interpelado a quienes quieren “un cambio real y un gobierno de sentido común” para que “no se queden en sus casas”. “Cada uno debe buscar su motivo, pero no pueden votar por ti”, ha recalcado Badanelli.

Por otro lado, Badanelli ha recordado que “Vox viene mejorando sus resultados en cada elección en Córdoba”, “a pesar de la manipulación constante”. Su objetivo, ha apuntado, es “representar a cuantos más cordobeses mejor”, y ha preferido no pronunciarse sobre un posible resultado, asegurando que prefiere no hacerlo “por respeto a los que aún no han votado”.