Datos de las 18.00 horas
La participación sube en Córdoba más de 6 puntos respecto al 2022 y se sitúa por encima de la media andaluza
En Andalucía, el 52,14% ha votado hasta las 18.00 horas, lo que supone 7,63 puntos más que en las elecciones autonómicas de 2022
La jornada electoral deja un dato claro; los andaluces que están acudiendo a las urnas superan sensiblemente a los que votaron en las últimas elecciones autonómicas. Según el tercer avance publicado por la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía, la participación en las elecciones andaluzas alcanza el 52,14% hasta las 18.00 horas en el conjunto de la comunidad.
El dato supone un aumento de 7,63 puntos respecto a los comicios celebrados en junio de 2022.
Córdoba, por encima de la media andaluza
En la provincia de Córdoba, la participación se sitúa en el 55,08% hasta las 18.00 horas, por encima de la media regional. Este registro representa una subida de 6,6 puntos respecto a las anteriores elecciones autonómicas. Con estos datos, Córdoba se mantiene como una de las provincias con mayor movilización electoral en esta jornada, a la espera del cierre de los colegios y del recuento definitivo.
Participación por provincias
Por provincias, en Almería han participado ya un 50,32% de los votantes con derecho a sufragio.
En Cádiz ya ha votado el 48,62% del censo.
En Granada, han ejercido hasta el momento su derecho al voto el 53,49% de la población capacitada para ello.
En Huelva ha participado ya un 48,09% de los ciudadanos.
En Jaén, el 53,91% del electorado ya ha acudido a las urnas.
En Málaga, el 50,75% de los ciudadanos con derecho a voto ya ha depositado sus papeletas en las urnas.
Por último, en Sevilla se alcanza ya un índice de votación del 54,74%.
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