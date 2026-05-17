Datos al cierre de los colegios
La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 59,98% en la comunidad y en Córdoba sube hasta el 64,76%
Los datos provisionales tras el cierre de los colegios electorales reflejan un aumento de la participación tanto en Andalucía como en Córdoba respecto a 2022
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Los datos provisionales de participación difundidos por el portal oficial de las elecciones al Parlamento de Andalucía sitúan la participación en el conjunto de Andalucía en el 59,98%, lo que supone una subida de 3,85 puntos respecto a los comicios de 2022. La abstención queda en el 40,01%.
En total, con los datos disponibles a las 21.13 horas, han votado 589.751 electores de un total contabilizado de 983.145. Los votos válidos alcanzan el 98,97%, mientras que los votos nulos se sitúan en el 1,02%.
Córdoba supera la media andaluza
En la provincia de Córdoba, la participación provisional asciende al 64,76%, casi cinco puntos por encima de la media andaluza. También mejora el dato de 2022, con una subida de 3,97 puntos.
Según estos datos, han votado 55.399 personas de un total de 85.543 electores contabilizados hasta el momento. La abstención en Córdoba se sitúa en el 35,23%.
Los votos válidos en Córdoba representan el 98,62%, mientras que los votos nulos alcanzan el 1,37%. En cuanto al voto en blanco, supone el 1,09% de los votos válidos.
Con estos primeros datos, Córdoba destaca por una movilización electoral superior a la media de Andalucía, a la espera de que avance el escrutinio y se consoliden los resultados provisionales.
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