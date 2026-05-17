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Infraestructuras

La nueva comisaría de Córdoba, paralizada al 93% por la huelga de gruistas

Interior confirma que los paros de 72 días han frenado la conclusión de la infraestructura, aunque algunos trabajos se han podido finalizar

Estado de la nueva comisaría de Córdoba el pasado mes de febrero.

Estado de la nueva comisaría de Córdoba el pasado mes de febrero. / Manuel Murillo

Noelia Santos

Adrián Ramírez

Las obras de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Córdoba, en La Fuensanta, se encuentran ejecutadas al 93%, aunque el avance se ha visto frenado por la huelga de gruistas que ha afectado al sector en las últimas semanas.

Según informan fuentes del Ministerio del Interior a este periódico, los trabajos han sufrido una demora por los paros, que se prolongaron durante 72 días para reclamar mejoras en los pluses de actividad del convenio. Esa situación dejó la obra «al 93%» y el edificio «próximo a su terminación». No obstante, las mismas fuentes precisan que en este tiempo se han podido finalizar «algunos trabajos».

Acuerdo en el sector

El pasado 8 de mayo, sindicatos y patronal alcanzaron un acuerdo y la actividad del sector se retomó este lunes 11. Aun así, Interior no facilita por el momento ni una fecha concreta de reanudación de los trabajos en la comisaría ni una nueva previsión de finalización.

Estado de la nueva comisaría el pasado mes de febrero.

Estado de la nueva comisaría el pasado mes de febrero. / Manuel Murillo

Cabe recordar que la obra ya acumulaba retrasos. Los trabajos, iniciados en febrero de 2024, tenían una duración estimada de 19 meses y la previsión inicial era concluir a finales de 2025. En paralelo a la construcción, la Secretaría de Estado de Seguridad está tramitando la dotación de material para que la nueva sede pueda entrar en funcionamiento lo antes posible. De hecho, en la Plataforma de Contratación constan adjudicaciones para equipamiento como despachos de dirección, taquillas y estanterías, así como para mobiliario.

Así será la nueva comisaría

La futura comisaría sustituirá a la actual de Campo Madre de Dios y contará con una inversión de alrededor de 25 millones de euros. El edificio tendrá 15.500 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas sobre rasante y dos bajo rasante, y está previsto que acoja a más de 600 funcionarios, en su mayoría policías.

Así será la nueva comisaría del Distrito Este.

Así será la nueva comisaría del Distrito Este. / CÓRDOBA

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

En sus instalaciones se integrarán los servicios actualmente ubicados en Campo Madre de Dios, como la oficina de denuncias, las brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, el servicio de Automoción o la unidad de Tedax, además de otros como la delegación de TIC y las brigadas de Información y de Extranjería. También se reservarán espacios para abogados, despachos y áreas de atención a la ciudadanía, así como tres patios interiores que aportarán luz natural a las estancias.

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La fachada contará con lamas orientables y motorizadas en el exterior, que permiirán aprovechar la luz durante el día y cerrar el edificio de forma hermética durante la noche.

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