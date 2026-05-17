Mariví Serrano, candidata de Adelante Andalucía por Córdoba: "Tenemos la oportunidad de decidir el futuro de nuestra tierra"

La cabeza de lista de Adelante Andalucía por Córdoba, María Victoria Serrano, en compañía de su familia y varios miembros de la formación ha ejercido su derecho al voto a las 10.05 horas en la mesa electoral instalada en el IES Carmen Pantión, en Priego, localidad en la que reside.

En declaraciones a Diario CÓRDOBA, Serrano se mostraba satisfecha por la campaña realizada, con muchos actos en la calle, “con nuestra gente, defendiendo Andalucía desde abajo, compartiendo ideas con la militancia, sin grandes despliegues ni marketing, sino en contacto con las personas que se dejan la piel por su tierra, por los servicios públicos, por los barrios y por un futuro digno para Andalucía”.

Serrano, no ha ocultado su optimismo con los resultados que las encuestas dan para Adelante Andalucía, aunque siempre con mucha prudencia hasta que no se produzca el recuento final de votos, aprovechando la ocasión para hacer un llamamiento a la participación, “en el día de la gran fiesta de la democracia, en el que tenemos la oportunidad de decidir entre todos y todas el futuro de nuestra tierra, de nuestro pueblo”.

La candidata muestra su voto. / R. Cobo

La candidata de Adelante Andalucía ha animado a que a lo largo de la jornada, “todo el mundo acuda a los colegios electorales y deposite su voto, ya que no solamente están en su derecho, sino que creo que es un deber ciudadano”.

Serrano pasará la jornada en Priego compartiendo con los compañeros de partido el desarrollo de la jornada electoral, visitando los distintos colegios electorales en los que la formación cuenta con interventores, desplazándose a última hora de la tarde hasta la capital cordobesa, donde esperarán los resultados en la sede de Adelante Andalucía, en la calle San Juan de la Cruz 17.