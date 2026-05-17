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Tráfico

El kit de emergencia

Alberto Álvarez

Sevilla

Hasta hace unos meses los conductores teníamos que llevar en nuestro vehículo los triángulos de emergencia y los chalecos reflectantes, los cuales formaban un kit básico de emergencia. Una avería, un pinchazo, o un accidente nos obligaba a colocarlos en la calzada para evitar accidentes. Según la DGT entre 2018 y 2021 murieron entre 20 y 25 personas por bajarse del vehículo en la calzada. Desde primero de este año está prohibido el uso de triángulos de emergencia y obligatoriamente usar un luminoso conectado a la baliza V16. Su objetivo es avisar a los conductores de que un vehículo está detenido en la vía o en el arcén por una avería o accidente. Quiero pensar que este invento inteligente pueda reducir el peligro de accidentes secundarios y mejorar la gestión del tráfico al ofrecer una visión real del estado de las carreteras. Y será más fácil llevarnos a otros lugares de una manera segura y evitando problemas y accidentes. Si esos son sus objetivos bienvenidos sean las balizas V16. .

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