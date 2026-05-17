Sucesos
Dos incendios de pasto movilizan a los bomberos en el Sector Sur de Córdoba este domingo
Las llamas se declararon en las inmediaciones del Parque Comercial Guadalquivir y del CES Ramón y Cajal, sin que por el momento se haya determinado el origen de ambos fuegos
El Sector Sur de Córdoba vivió este domingo una jornada de sobresaltos por dos incendios de pasto que obligaron a intervenir a los bomberos de Córdoba en distintos puntos de la barriada. Según la información disponible sobre estas actuaciones, ambos fuegos fueron sofocados con rapidez, en un día en el que la ciudad alcanzó una temperatura máxima de 26 grados.
El primero de los incendios se localizó en la calle Libertador Simón Bolívar, en una zona próxima al parque comercial Guadalquivir. Hasta allí se desplazaron efectivos del cuerpo de bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego pudiera extenderse por el entorno.
Segundo incendio cerca del CES Ramón y Cajal
A lo largo de la misma jornada, los bomberos tuvieron que actuar de nuevo en otro punto del Sector Sur, esta vez en las inmediaciones del CES Ramón y Cajal, situado en la calle Libertador Joaquín José da Silva Xavier.
Por el momento, no se ha determinado el origen de los dos incendios de pasto, aunque la rápida intervención del servicio de extinción permitió controlar ambos episodios sin que trascendieran más incidencias.
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