Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 17 de mayo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Danza
El Vito
Festival de los Patios Cordobeses El Vito, herencia en movimiento, espectáculo de danza con Lucía Pareja y May López. El Palacio de Orive volverá a ser escenario del espectáculo de danza y música El Vito, herencia en movimiento. Misma raíz, nueva mirada, con la bailarina Lucía Pareja y la cantante May López, más el acompañamiento de las bailarinas Daniela Pérez y Lucía Vinos. Entrada es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Palacio de Orive.
Plaza de Orive, 2.
12.00 y 13.00 horas.
Turismo
Visita guiada
Visitas guiadas y ambientación musical en el Museo Julio Romero de Torres dentro de los actos que organiza el Ayuntamiento de Córdoba con motivo del Día Internacional de los Museos. El museo ofrecerá tres visitas guiadas (09.00, 09.20 y 09.40) y ambientación musical a cargo de Raquel Rivera Novillo, chelista de la Orquesta de Córdoba, que bajo el título Música y pintura interpretará obras de Bach, Sollima y Marais. Las visitas guiadas se incluyen con la entrada al museo hasta completar grupos.
CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.
Plaza del Potro, 1.
09.00, 09.20 y 09.40 horas.
Espectáculo
Los Patios del Taurino
Dentro del ciclo Los Patios del Taurino que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento con la colaboración de la Fundación Toro de Lidia Córdoba y el Club Calerito ofrece visitas guiadas y el espectáculo de danza contemporánea Cartografías del silencio. Las visitas guiadas son a la colección general del museo y tienen una duración de 45 minutos. Para participar en ellas se requiere la entrada al museo y se formarán grupos de 15 personas por pase. El espectáculo de Nené Álvarez, por su parte, será a las 12.00 en el patio central del Museo y tendrá entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.
Plaza del Potro, 1.
09.00, 09.20, 09.40, 10.00, 10.20, y 10.40 horas.
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