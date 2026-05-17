Córdoba vota en las elecciones de Andalucía en una jornada primaveral con alta participación, pocas anécdotas y la Feria al final del túnel

Córdoba ha votado sin incidencias destacables, en una jornada primaveral que comenzó con sol y acabó con nubes, y con los Patios echando el cierre tras dos semanas de puertas abiertas y con largas colas para visitar los premios gordos del concurso. Mayo se encamina hacia su apoteosis (los toldos ya están puestos en El Arenal y se han apostado las primeras caravanas de feriantes) y las elecciones andaluzas, a su desenlace. Al final del túnel, se ve el sábado de Feria.

Después de dos semanas de campaña intensa en las que los candidatos han recorrido la provincia buscando el voto para sus fuerzas políticas, los 647.577 cordobeses que estaban llamados a las urnas acudían a los colegios electorales con pocas dudas sobre los resultados. Las justas, eso sí, para mantener la intriga a pesar de la insistencia machacona de los sondeos empeñados en hacernos espóiler. Así, quienes votaron al PP se han ido a sus casas con la incógnita de si alcanzarían la mayoría absoluta; los de Vox, sin saber si serán decisivos en el futuro Gobierno andaluz; los del PSOE, si se desplomarían por debajo de los resultados del 2022 y las izquierdas a la izquierda de los socialistas, sin saber quién sorpasaría a quién.

Una jornada muy madrugadora

La jornada electoral del 17 de mañana comenzó bien temprano y ha estado muy animada con una participación superior a la del 2022. La primera mesa electoral en constituirse en la provincia de Córdoba —y la más madrugadora de toda Andalucía— es la que se ha ubicado en el Espacio Cultural Santalucía, en el municipio de Pedroche, que quedó conformada en apenas 16 segundos (se ve que hay quien activa el cronómetro). Las mesas de Córdoba, un total de 954, quedaron constituidas al 100% a las 9.13 horas, siendo la segunda provincia de la comunidad más rápida en completar el proceso, solo por detrás de Almería.

Ciudadanos hacen cola en un colegio electoral de Córdoba. / AJ González / COR

Aunque ha sido una jornada electoral sin prácticamente incidencias, se han recibido críticas por los problemas de accesibilidad a la Facultad de Filosofía y Letras, donde la Policía Nacional ha tenido que colocar una rampa a pulso, aunque un escalón de la entrada se ha quedado sin cubrir, dificultando la entrada de personas mayores y sillas de ruedas a esta sede electoral. Además, algún vecino de las parcelaciones ha tenido problemas para ejercer su derecho al voto. Es el caso de Ángela Fernández, vecina de Maravillas del Aeropuerto, que ha acudido a su colegio electoral, el Guillermo Fernández, donde ha votado los últimos 23 años. Después de no encontrarse censada allí, acudió a "un segundo colegio pasando La Golondrina, pero después de hacer dos colas" tuvo que volver a su centro inicial porque allí tampoco estaba. "He hecho cuatro colas y he estado dos horas para poder votar", lamenta esta vecina que finalmente ha logrado hacerlo en una mesa "cajón de sastre". Está claro que Ángela tenía muchas ganas de votar.

La primera en ejercer el derecho al voto

Cerraba la candidatura del Partido Popular, pero fue la primera de ellos en ir a votar: la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, acudió a ejercer su derecho a voto en la Casa de la Juventud. El cabeza de lista de los populares, Antonio Repullo, votó en el Ayuntamiento de Córdoba, donde coincidió con el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes. En Capitulares, el también secretario general del PP-A se puso trascendente ante la prensa: "Andalucía se juega el futuro en estas elecciones", dijo, aunque todos sabemos lo que él también se juega este 17M: la cabellera. Al inicio de la campaña, este periódico le preguntó:

-Su jefe se tatúa cuando gana, ¿cómo celebrará Antonio Repullo si logra la mayoría absoluta?

-Yo, tatuarme, no...

-Anímese, hombre, cambie aunque sea de peinado.

-Venga, me rapo.

-Dicho queda.

Así las cosas, el presidente andaluz, Juanma Moreno, bromeó hace unos días en una entrevista en la Ser diciendo que Repullo era, posiblemente, el único dirigente popular que no quería que el partido obtuviese 55 o más diputados. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, votó en La Salle y, como es habitual, lo ha hecho junto a su mujer e integrante como él de la candidatura popular, Verónica Martos, y del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre.

El candidato del PP Antonio Repullo ha votado en el Ayuntamiento de Córdoba. / AJ González / COR

Llamadas a la participación

En las filas socialistas estuvieron llamando a la participación hasta el último momento. Desde el PSOE han apuntado estos días que una participación por debajo del 50% podría significar una hecatombe para sus intereses, y que solo a partir del 60% podrían empezar a respirar algo más tranquilos. "No da igual quedarse en casa que implicarse", aseguró cuando acudió a votar a su colegio electoral de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, cabeza de cartel del PSOE por Córdoba y alcaldesa de esa localidad del Guadiato. Después de un periodo electoral en el que los socialistas han sufrido una campaña de propaganda negra, sus dirigentes han querido animar hasta al final a sus votantes, algo desmoralizados por las encuestas. "Toda elección es siempre importante y esta lo es particularmente", aseguró el ministro de Agricultura, Luis Planas, que acudió a votar escoltado por Victoria Fernández, hasta ahora su jefa de gabinete y número 3 de la candidatura socialista.

Las elecciones de Andalucía en la provincia de Córdoba, en imágenes / CÓRDOBA

Las izquierdas hablan de derecho y obligación

En sus pueblos respectivos votaron las número 1 de las izquierdas: Rosa Rodríguez, de Por Andalucía, en Montilla; y Mariví Serrano, de Adelante Andalucía, en Priego. La primera recordó que “el derecho al voto no es solo un derecho, sino una obligación”, mientras que la segunda aseguró que los andaluces tienen hoy "la oportunidad de decidir el futuro de nuestra tierra".

Paula Badanelli, de verde, junto a Juan José Coca, números 1 y 2 de Vox por Córdoba. / CÓRDOBA

Vox, a por el segundo diputado

La última candidata en ir a votar en Córdoba ha sido Paula Badanelli, que debía hacerlo en la sede de Vimcorsa, en el centro de la capital cordobesa. La número 1 de Vox y presidenta de la formación se ha mostrado convencida de que obtendrán un segundo diputado en la provincia, de hecho fue a votar con Juan José Coca, el número 2 de la plancha de Santiago Abascal en Córdoba. La candidata no escatimó epítetos ni en la fiesta de la democracia: "El 17M va a ser la punta de lanza para echar al corrupto de Pedro Sánchez del Gobierno".