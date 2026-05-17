Curiosidades de Córdoba
De la Córdoba romana al lujo moderno: un hotel de cinco estrellas levantado sobre la historia
Caminando por los estancias de este céntrico establecimiento hotelero se viaja 2.000 años en el tiempo
Córdoba es una ciudad de capas. Caminas por sus calles y crees conocerla. Estás en un hotel de lujo, donde has reservado para pasar la noche, y de repente, caminando por sus estancias, te percatas de que has viajado 2.000 años en el tiempo, de que casi pisas Roma. O mejor dicho, Corduba.
El Hospes Bailío y la domus romana sobre la que se levanta coinciden no solo en un espacio físico, sino también en el lujo. Porque los restos que se abren al visitante, gracias a una admirable conservación, pertenecieron a viviendas de cordobeses pudientes de la época.
El tesoro escondido en el hotel
En este céntrico hotel de Córdoba se conservan los restos de una vivienda de familia acomodada de la época: columnas que sostuvieron un peristilo, mosaicos y fragmentos de estuco pintado que todavía guardan algo de color.
Fueron hallados en los años cincuenta por Rafael Castejón, durante una de las primeras excavaciones urbanas con metodología científica en Córdoba. Desde entonces, permanecen integrados en la estructura del edificio, invisibles para quien no entra, pero vivos para quien los contempla.
La domus convive con patios renacentistas, jardines y arquitectura moderna. Basta detenerse un instante, mirar bajo los pies, y sentir que la historia no reside solo en libros ni en museos.
De la Córdoba romana a la actualidad
En pleno corazón de Córdoba, a pocos pasos del bullicio del centro histórico, este lugar demuestra cómo pasado y presente pueden coexistir de manera sorprendente. El Hospes Bailío se levanta sobre una antigua casa solariega del siglo XVI que conserva sus cuatro patios originales, y en su subsuelo guarda los restos de esta vivienda de alta categoría de la Córdoba romana.
Se puede acceder a la domus a través del spa del hotel, o admirarla desde el restaurante gracias a un suelo de cristal que deja a la vista el mosaico y la disposición de las estancias. El esfuerzo por preservar y poner en valor estos restos fue reconocido recientemente con el Premio Hernán Ruiz, que distingue la labor de la iniciativa privada en la conservación del patrimonio histórico.
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