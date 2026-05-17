Estos son los parlamentarios electos por Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M

Andalucía ha celebrado este 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas en las que más de 6,8 millones de votantes han sido convocados para elegir a sus 109 representantes en el Parlamento andaluz. Del total de electores, 647.576 están censados en Córdoba, de los que 32.919 acudían a las urnas por primera vez, para elegir a 12 diputados por la provincia.

Estos son los 12 parlamentarios de la provincia de Córdoba que han conseguido su acta en el Parlamento autonómico en las elecciones del 17M.

Los resultados de las Elecciones en Andalucía 2026

Durante todo el día, y desde la apertura de los colegios electorales a las 9.00 horas de la mañana, Diario CÓRDOBA sigue en directo la jornada electoral, con una cobertura informativa especial a pie de urna, con los principales datos de la jornada electoral, el seguimiento del escrutinio a partir de las 20.00 horas y las reacciones de los partidos políticos, y los candidatos por Córdoba, a los resultados.

Estos son los resultados de las Elecciones en Andalucía 2026 en Córdoba

Los resultados de las Elecciones en Andalucía 2026