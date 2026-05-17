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ELECCIONES ANDALUZAS

Estos son los parlamentarios electos por Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M

Un censo de 647.576 electores cordobeses eligen a 12 parlamentarios por la provincia

Sique aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones

Silvia Mellado (PSOE-A), Paula Badanelli (Vox), Rosa Rodríguez (Por Andalucía), Antonio Repullo (PP-A) y Mariví Serrano (Adelante Andalucía), candidatos por Córdoba al Parlamento de Andalucía.

Silvia Mellado (PSOE-A), Paula Badanelli (Vox), Rosa Rodríguez (Por Andalucía), Antonio Repullo (PP-A) y Mariví Serrano (Adelante Andalucía), candidatos por Córdoba al Parlamento de Andalucía. / CÓRDOBA

María Roso

Andalucía ha celebrado este 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas en las que más de 6,8 millones de votantes han sido convocados para elegir a sus 109 representantes en el Parlamento andaluz. Del total de electores, 647.576 están censados en Córdoba, de los que 32.919 acudían a las urnas por primera vez, para elegir a 12 diputados por la provincia.

Estos son los 12 parlamentarios de la provincia de Córdoba que han conseguido su acta en el Parlamento autonómico en las elecciones del 17M.

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