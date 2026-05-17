Antonio Repullo, candidato del PP en Córdoba: "Todos los votos son útiles para seguir avanzando y transformando Andalucía"

El número uno del PP por Córdoba a las elecciones andaluzas, Antonio Repullo, ha ejercido su derecho al voto este domingo en la sede del Ayuntamiento de la capital cordobesa, en la calle Capitulares, en una jornada que ha calificado como "un éxito de la democracia" y que, según ha señalado, se está desarrollando "con absoluta normalidad" en toda la provincia.

El dirigente popular ha aprovechado para hacer un llamamiento a la participación "masiva" porque "todos los votos son útiles", ha afirmado, insistiendo en que la opinión de los cordobeses y andaluces "es fundamental para seguir avanzando, progresando y transformando nuestra tierra". En esta línea, ha subrayado que Andalucía "se juega el futuro" en estas elecciones y ha defendido la importancia de seguir construyendo una comunidad "competitiva, líder y orgullosa de sí misma".

Antonio Repullo atiende a los medios. / AJ González

En este sentido, ha apelado al "sentimiento de orgullo y pertenencia" hacia Andalucía y hacia la provincia de Córdoba en esta "fiesta de la democracia". Repullo ha explicado que durante la mañana ha recorrido distintos colegios electorales de Córdoba, donde ha podido comprobar el trabajo de interventores y apoderados del partido, destacando el ambiente de tranquilidad y normalidad en el desarrollo de la jornada electoral.

De la candidatura del PP, José Antonio Nieto ha votado a las 10.30 en el Mercado de la Corredera; y el alcalde de la ciudad, José María Bellido, a las 10.00 en el Colegio La Salle. También acuden a las urnas otros miembros de la candidatura en municipios como Pozoblanco, Lucena, Puente Genil, Palma del Río y Cabra, donde han votado Adolfo Molina, que ha hecho, también, un llamamiento al voto y ha agradecido el trabajo de los 1.700 apoderados del PP, así como a los cuerpos de seguridad y trabajadores de las mesas electorales.