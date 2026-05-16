El PP de Juanma Moreno se juega mañana la hegemonía en Andalucía en un examen importante y determinante. El candidato popular se enfrenta a la reválida de la mayoría absoluta, en liza en cuatro provincias andaluzas, de las que Córdoba, donde hace cuatro años logró 7 diputados, es clave para amarrar esos 55 escaños necesarios (en los anteriores logró 58). En otro roden de cosas, comienza la comienza la feria taurina de Córdoba con una novillada picada con ganado de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz con Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana. Por otra parte, los Patios de Córdoba se llenan de bulla en la penúltima jornada de apertura que congrega a multitud de visitantes que se afanan por conocer los recintos ganadores de este año.

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