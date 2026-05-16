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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La víspera de las elecciones del 17M en Andalucía, el inicio de la feria taurina en Los Califas y la penúltima jornada de Patios abren la crónica vespertina

Juanma Moreno en Palma del Río.

Juanma Moreno en Palma del Río. / Manuel Murillo

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El PP de Juanma Moreno se juega mañana la hegemonía en Andalucía en un examen importante y determinante. El candidato popular se enfrenta a la reválida de la mayoría absoluta, en liza en cuatro provincias andaluzas, de las que Córdoba, donde hace cuatro años logró 7 diputados, es clave para amarrar esos 55 escaños necesarios (en los anteriores logró 58). En otro roden de cosas, comienza la comienza la feria taurina de Córdoba con una novillada picada con ganado de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz con Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana. Por otra parte, los Patios de Córdoba se llenan de bulla en la penúltima jornada de apertura que congrega a multitud de visitantes que se afanan por conocer los recintos ganadores de este año.

Además, destacamos estas otras noticias:

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