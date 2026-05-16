Acaba una campaña electoral marcada por Adamuz, la sanidad y la vivienda y llega el momento de reflexionar antes de ejercer el derecho a voto en las urnas. Un total de 647.577 votantes decidirán mañana, 17M, el futuro de Andalucía. Hay 12 escaños en juego en la provincia y el último de ellos, que es clave, está en el aire. Esta vez Juanma Moreno busca revalidar la mayoría absoluta en esta provincia decisiva, donde hace cuatro años logró 7 parlamentarios, para amarrar los 55 escaños necesarios. En otro orden en cosas, el Córdoba CF dejó ayer de soñar con el 'play off' tras la derrota ante el Albacete con dos goles a uno en El Arcángel. Por último, la incertidumbre internacional por los conflictos bélicos, el hantavirus y la subida de precios hace que los cordobeses no se decidan y tengan aún las vacaciones en el aire. Las agencias de viajes notan la bajada de reservas, especialmente en cruceros.

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