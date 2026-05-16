La actualidad del sábado 16 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La víspera de las elecciones del 17M, la derrota del Córdoba CF ante el Albacete y la incertidumbre en las reservas de las vacaciones de los cordobeses abren los titulares del día
Acaba una campaña electoral marcada por Adamuz, la sanidad y la vivienda y llega el momento de reflexionar antes de ejercer el derecho a voto en las urnas. Un total de 647.577 votantes decidirán mañana, 17M, el futuro de Andalucía. Hay 12 escaños en juego en la provincia y el último de ellos, que es clave, está en el aire. Esta vez Juanma Moreno busca revalidar la mayoría absoluta en esta provincia decisiva, donde hace cuatro años logró 7 parlamentarios, para amarrar los 55 escaños necesarios. En otro orden en cosas, el Córdoba CF dejó ayer de soñar con el 'play off' tras la derrota ante el Albacete con dos goles a uno en El Arcángel. Por último, la incertidumbre internacional por los conflictos bélicos, el hantavirus y la subida de precios hace que los cordobeses no se decidan y tengan aún las vacaciones en el aire. Las agencias de viajes notan la bajada de reservas, especialmente en cruceros.
- 647.577 votantes deciden el 17M en Córdoba: una campaña marcada por Adamuz, con 12 escaños en juego y el último clave en el aire
- El Córdoba CF pone punto y final al sueño del 'play off' con una cruda derrota ante el Albacete
- La incertidumbre internacional frena las reservas de vacaciones de verano en Córdoba: "No hay el 'boom' de cruceros de otros años"
Además, destacamos estas otras noticias:
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Toros
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