El tiempo que nos espera en Córdoba a final de siglo: cinco grados más de media y casi tres meses seguidos de noches tropicales

El cambio climático es una realidad que avalan los estudios científicos, a pesar del negacionismo de algunos sectores de la sociedad. Entre los numerosos modelos que predicen el futuro climatológico a largo plazo está el Mapa del Clima, un geoportal de servicio público de la Junta de Andalucía para que cualquier persona pueda conocer la evolución de un conjunto de datos de variables climáticas a lo largo de todo el siglo XXI.

Córdoba es ya hoy conocida como una ciudad en la que el calor aprieta durante el verano, para disgusto de hoteleros. Las olas de calor son cada vez más frecuentes y extensas y no es difícil que los termómetros urbanos marquen los 50 grados durante el estío, aunque los baremos oficiales, que se miden a la sombra en una zona con hierba, siempre se quedan muy por debajo. Aun así, hay muchos días por encima de los 40 grados en la capital de la provincia.

Cinco grados más de media

Los modelos de predicción auguran que la cosa va a ir a peor hasta finales de siglo. Según el Mapa del Clima, la temperatura media anual está ahora mismo en 17,4 grados, según una referencia tomada durante los últimos 30 años. Es una de las más elevadas de todo el país. Pues bien, para el año 2100, si se cumplen los vaticinios de este estudio, habremos llegado para entonces a 22,6 grados, con un incremento de más de 5 grados que se irá acumulando poco a poco y de forma gradual.

Un turista se protege del calor con una sombrilla junto a la Puerta del Puente durante una ola de calor de finales del verano pasado. / A. J. González / AJGONZALEZ

No es un dato exclusivo de Córdoba dado que en toda la región se prevén incrementos, pero serán más destacados en todo el Valle del Guadalquivir. Hay municipios cordobeses que tendrán incluso temperaturas más altas cuando acabe el siglo. En esa situación, según los modelos, están por ejemplo Villafranca de Córdoba, El Carpio o Pedro Abad (22,8 grados), así como Guadalcázar, Fuente Palmera o Palma del Río (22,7 grados).

Más noches por encima de los 20 grados

Y aún peor podría ser el panorama nocturno. Si el día puede ser más o menos llevadero a base de piscina y aire acondicionado, las noches son terribles para conciliar el sueño cuando se sobrepasan los 20 grados, lo que se conoce como "noche tropical".

En el periodo entre 1985 y 2014 se dieron de media 12 noches tropicales en Córdoba capital. Las proyecciones para la etapa desde 2015 a 2040, en la que estamos ahora mismo, se alcanzarán las 22. Y cuando acabe la centuria tendremos nada menos que 79 noches tropicales en la ciudad. Casi tres meses sin poder dormir bien.

Una familia se prepara para pasar parte de la noche en el Balcón del Guadalquivir, durante una jornada calurosa de verano. / Chencho Martínez

Los informes de Aemet

Aemet tiene su propio visor de evolución del cambio climático con infinidad de datos. Sus previsiones abarcan un rango de temperaturas medias de cara al año 2100 que, para el municipio de Córdoba, se mueven entre los 22,1 y los 25,4, con una media que resulta superior a la que indica el Mapa del Clima de la Junta: 23,8 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología no habla de "noches tropicales", sino cálidas, que son aquellas jornadas con una temperatura mínima media que supera el percentil 90 del periodo de referencia. Es decir, noches en que hace más calor del habitual, aunque no tiene por qué llegar a los 20 grados de mínima. Sus valores indican que ahora mismo hay 75 días al año con noches cálidas, que serán 148 cuando termine el siglo.

Las temperaturas máximas también subirán mucho de media de acuerdo con los informes de Aemet. Ahora mismo el escenario está en 25,5 grados (es una media de las máximas de todo el año, no la máxima absoluta). Para el año 2100, habremos alcanzado los 31,8 grados.