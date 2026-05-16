El Rey Felipe VI recibirá al alcalde de Córdoba en un encuentro de las Ciudades Patrimonio

El rey Felipe VI recibirá el próximo lunes en el Palacio Real de El Pardo de Madrid a los miembros de la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España con motivo del Día Internacional del Patrimonio Mundial. En el encuentro estará el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que además es vicepresidente de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM).

La recepción reúne a los representantes de las quince ciudades españolas inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y que integran este grupo: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

El encuentro está programado para las 10.30 horas del próximo lunes 18 de mayo, y en él intervendrán el monarca y José Mazarías, alcalde de Segovia y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Foto de familia de los alcaldes que forman el Grupo de Ciudades Patrimonio, incluido el de Córdoba, con el Rey Felipe VI en 2022. / Francisco Gomez

Un "exquisito signo de implicación"

Bellido ha reivindicado esta convocatoria como un “exquisito signo de implicación y lealtad por parte de Felipe VI con las ciudades que, a través de nuestro patrimonio, contamos la historia de este país y hacemos de embajadoras del mismo en el exterior”. Por ello,ha destacado la “oportunidad que representa el encuentro para recibir un inequívoco respaldo institucional de la más alta autoridad de nuestro país”.

Encuentro de las CIudades Patrimonio en Córdoba celebrado en 2024. / ramón azañón

El regudir ha recordado que “Su Majestad ejerce la más alta representación del país a nivel internacional", por lo que asegura estar "convencido de que la reunión servirá también para alinear todavía más el trabajo de las quince ciudades como parte de la ‘Marca España’ en el exterior con la inmensa labor que realiza Felipe VI fuera de nuestras fronteras”. Bellido se ha mostrado igualmente convencido de que la cita servirá para definir nuevas líneas estratégicas de actuación para el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

El Grupo trabaja de forma conjunta en la conservación, la promoción turística y la defensa del patrimonio de estos municipios, cuyos cascos históricos han sido reconocidos por la Unesco como lugares de Valor Universal Excepcional.

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Dentro de la asociación, las ciudades fundadoras —que participaron en el acto de constitución en 1993— fueron Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo. Posteriormente se incorporaron, de forma sucesiva, el resto de ciudades que hoy forman parte de la Asamblea General: Córdoba (1996), Cuenca (1998), Alcalá de Henares (2000), San Cristóbal de La Laguna (2002), Ibiza/Eivissa (2002), Tarragona (2006), Mérida (2006), Baeza (2014) y Úbeda (2014).