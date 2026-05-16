Un restaurante imposible dentro de una cueva a 15 minutos de Córdoba: "Es un lugar precioso"

Parece imposible que exista un restaurante como Cuevas Romanas. Pero ahí está, en la falda de Sierra Morena, excavado en roca. Las paredes no son decoración: son una cantera del siglo I que proveyó de piedra a la Córdoba romana. Dos mil años de historia bajo los pies y un plato en la mesa. Por eso muchos comensales coinciden en que "es un lugar precioso", un rincón "muy especial".

La carretera sube, el ruido de la ciudad se queda atrás y de repente estás en otro sitio. Sierra Morena empieza aquí, a una corta distancia del núcleo urbano de la capital. Cuando llegas, entras y descubres que las paredes no son enlucidas ni pintadas, son la roca tal como quedó después de que los canteros romanos arrancaran los últimos bloques.

Un importante descubrimiento

Las investigaciones apuntan a que la piedra extraída de estas galerías fue la misma que se usó para construir los monumentos de la colonia patricia. Las cuevas del Cerro Aulagar se descubrieron en 1929. Su ubicación, junto a la vía romana que unía Emerita Augusta con Corduba, refuerza la teoría de que era una cantera de abastecimiento, activa durante la construcción de la ciudad imperial y en periodos posteriores.

Interior del restaurante Cuevas Romanas de Córdoba. / Córdoba

Luego, el tiempo las cubrió. Y alguien tuvo la idea de poner mesas dentro. Las galerías laterales fragmentan el amplio espacio, donde caben 150 mesas. En verano, los jardines que rodean la cueva se abren y la cena se traslada al exterior, con las vistas de Sierra Morena y Córdoba encendida abajo.

Paredes con historia

Lo curioso de este lugar es la mezcla de sensaciones que provoca. Hay restaurantes con historia en las paredes y luego está este, donde la historia es la pared. El lugar funciona también como dato útil para cualquiera que visite Córdoba y quiera salir del circuito habitual. Está a 15 minutos del centro de la ciudad.

En Córdoba hay capas de historia por todas partes: en hoteles, en centros de salud, en plazas... pero pocas veces se pueden tocar con los dedos mientras esperas los postres. Y eso ocurre precisamente en el restaurante Cuevas Romanas, uno de los más curiosos de la provincia.