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Sucesos

Rescatada una senderista herida en los Baños de Popea tras ser evacuada en camilla durante varios kilómetros

La mujer tenía el tobillo afectado, por lo que no pudo continuar, yendo los bomberos a rescatarla

Un senderista en los Baños de Popea en una imagen de archivo.

Un senderista en los Baños de Popea en una imagen de archivo. / A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Los bomberos de Córdoba han rescatado este sábado a una mujer herida en los Baños de Popea, en la barriada de Trassierra, y que ha tenido que ser transportada en camilla durante varios kilómetros

Según han informado desde el cuerpo, el suceso ha tenido lugar poco antes de las 15.00 horas, cuando se ha alertado de que una mujer había quedado atrapada en los Baños de Popea mientras hacía senderismo. 

Los bomberos preparan la camilla empleada para este tipo de rescates.

Los bomberos preparan la camilla empleada para este tipo de rescates. / Manuel Murillo

Zona de difícil acceso

A la zona se ha desplazado una dotación de bomberos que han comprobado cómo la mujer, de unos 60 años, tenía el tobillo afectado y, por tanto, no podía salir. Al estar en una zona frondosa y a la que es imposible acceder con vehículos, los bomberos han tenido que cargarla en camilla y transportarla durante varios kilómetros por un terreno difícil para moverse y cuesta arriba antes de llegar al camión.

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La maniobra se ha prolongado durante más de una hora, aunque por el momento se desconocen más detalles de como ha sido la intervención.

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