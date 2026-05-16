Moreno se examina en Andalucía: el PP se juega la mayoría absoluta en los restos de provincias clave como Córdoba

El Partido Popular se juega este domingo, 17 de mayo, la hegemonía en Andalucía con un examen de reválida de la mayoría absoluta (logró 58, pero le bastan 55), que conquistó por primera vez en la historia de la comunidad, hasta entonces feudo de la izquierda, en 2022. Con el viento de cola en las encuestas, el presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha repetido hasta la saciedad que el 17M los andaluces deben elegir entre «la estabilidad o el lío», o sea, entre un gobierno del PP en solitario o un gobierno donde tengan que pactar con Vox, como ha ocurrido en Extremadura o Aragón. «Un Gobierno con Vox es un Gobierno imposible», ha dejado dicho estos días Moreno.

En ese plebiscito y amoldado a la horma amable del expresidente Manuel Chaves, que gobernó en la región 19 años, con un mensaje centrado (anuncios de más rebajas fiscales y planes de vivienda), fresco en redes y hasta con ganas de cantar (por si se ha perdido estas dos semanas, Moreno interpreta el himno electoral de su partido), al candidato del PP solo se le ha visto crispado de manera puntual en los debates televisivos (el primero, en RTVE y el segundo, en Canal Sur), cuando la oposición en bloque le ha exigido explicaciones por la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Juanma Moreno, el pasado jueves en un acto con jóvenes en Córdoba. / AJ González / COR

Un referéndum sobre sanidad pública

A la sanidad pública, precisamente, ha fiado todo su mensaje María Jesús Montero. La candidata del PSOE ha tratado de luchar contra el descalabro que le auguran los sondeos (actualmente tienen 30 representantes en un parlamento con 109 escaños) convirtiendo el 17M en un referéndum sobre la sanidad pública.

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el mítin de Córdoba. / Miguel Ángel Salas

A ese santo se ha encomendado la exvicepresidenta, con la ayuda puntual de algunos ministros, como Luis Planas o Margarita Robles, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha venido a Andalucía en cuatro ocasiones durante esta campaña (dos veces más en precampaña, incluida ahí Córdoba el 26 de abril). Montero, por cierto, no se ha paseado ni una sola vez por la provincia, ya que suspendió el viernes 8 un acto previsto en Montilla por la muerte de los dos guardias civiles persiguiendo una narcolancha en Huelva.

El accidente de Adamuz

Ese hecho (que erróneamente calificó Montero de «accidente laboral» enardeciendo al colectivo) y la tragedia de Adamuz -con la respuesta indignada del alcalde de la localidad cordobesa afeando por primera vez en público la gestión del 112, después de que Moreno hablara del asunto en Canal Sur- han sido los hechos luctuosos que han ensombrecido el periodo electoral, que también ha tenido algún episodio de guerra sucia: los carteles con la imagen de Isabel Ambrosio confundiendo al electorado del PSOE que la exalcaldesa de Córdoba ha denunciado, y las llamadas a móviles del PSOE simulando dar una cita médica para criticar la sanidad, que obligó a eliminar la Junta Electoral.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, atendió el martes a los medios de comunicación en el exterior del Parlamento de Andalucía para hablar de la mención del accidente ferroviario en el debate electoral de este lunes. EFE/Raúl Caro / Raul Caro / EFE

Por un puñado de votos

En la recta final de la campaña, los trackings internos apuntan el baile del último diputado del PP en las provincias de Córdoba, Málaga, Huelva y Cádiz. Según estos sondeos, un puñado de 15.000 votos separan a Moreno de los 55 escaños de la absoluta, que los de Santiago Abascal están tratando de arrebatarle plaza a plaza (actualmente tiene 14 asientos en el Hospital de las Cinco Llagas). Prueba de ello es que durante estos días el líder de Vox ha multiplicado su presencia en Andalucía con una veintena de mítines y actos públicos en espacios abiertos (esta formación es la que más ha celebrado también en Córdoba) y un solo mensaje: la prioridad nacional y el rechazo a la inmigración.

Santiago Abascal saluda a Paula Badanelli en el mítín de Vox en Las Tendillas. / AJ González / COR

Las izquierdas a la izquierda del PSOE

Las izquierdas a la izquierda del PSOE pelean por ampliar su actual representación en el Parlamento andaluz con un Antonio Maíllo, abanderado de la confluencia de Por Andalucía y confiado en el peso y la territorialidad de Izquierda Unida (ahora tienen 5 diputados), y un José Ignacio García, de Adelante Andalucía (con dos diputados), que ha sido una de las sorpresas de la campaña y para el que los sondeos apuntan un crecimiento.

Antonio Maíllo durante su acto en Córdoba junto a José Manuel Jurado. / Manuel Murillo / COR

Contra todos ellos jugará, como en todas las elecciones, la abstención que hace cuatro años rozó el 42%. Este domingo, 6.812.861 electores podrán votar en Andalucía. De ellos, 6.510.856 residen en la comunidad, 302.005 en el extranjero y 368.853 podrán votar por primera vez en unas autonómicas andaluzas. Alea iacta est.